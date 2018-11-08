"Янголи" и демоны в новом видео ТНМК

Кадр со съемок видео (фото: пресс-служба ТНМК)

Экранизированная композиция войдет в новую пластинку легендарной команды

Популярная украинская группа ТНМК представила видеоклип к новому синглу "Янголи" и анонсировала скорый выход мини-альбома.

История клипа берет начало в инди-фэшн фильме известного украинского дизайнера и режиссера Ольги Навроцкой "Нерозлучнi", который летом 2018 года произвел фурор на La Jolla International Fashion Film Festival в Калифорнии.

"Сначала была музыка, которую написал Фагот. Потом появилась идея для фешн-видео. Затем слова песни и, наконец, клип для ТНМК", - объясняет Ольга.

Образы пришли к ней во время одной из медитаций.

"Я увидела сцену, которая вызвала во мне смешанные чувства… Это был поцелуй ангела и демона. В этом момент я внезапно осознала, насколько близкие отношения связывают добро и зло в нашем мире и поняла, что они неразделимы", - добавила режиссер.

Кадры со съемок видео (фото: пресс-служба ТНМК)

Главным связующим звеном сюжета стала сова - птица, чей символ во многих культурах трактуют по-разному.

"В этом их сила! Совы - совсем не те, кем кажутся нам", - отмечает Навроцкая.

В образе Фагота есть три полоски Шивы на лбу. Он рассказчик из другого мира. С его появлением клип обрел иной объем и новые краски.

"Для меня это история о внутренней борьбе. О принятии темной стороны жизни", - резюмировала клипмейкер.

Видео: YouTube/tnmkmusic

Добавим, что новый мини-альбом "танків" увидит свет уже 23 ноября.

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Видео: РБК-Украина