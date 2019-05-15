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Нереальної краси жінка: 52-річна Ольга Сумська у сукні-вишиванці захопила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 20:31
Нереальної краси жінка: 52-річна Ольга Сумська у сукні-вишиванці захопила мережу
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники назвали Сумську "королевою України"

Ольга Сумська вирішила стильним образом нагадати своїм шанувальникам про майбутнє свято. Так, 16 травня в Україні відзначають День вишиванки. У зв'язку з чим українців просять по можливості одягнути у цей день вбрання у народних орнаментах, зокрема, звичайно ж, сорочки-вишиванки. Крім того, щорічно буквально у всіх українських містах цього дня проходять різні активності... Сумська також не залишилася осторонь і закликала пыдписникыв зустріти разом День вишиванки.

Народна артистка України зробила на своїй instagram-сторінці яскравий пост, в якому зазначила, що 16 травня у Києві проходитиме фестиваль "Вишиванка day". Відбудеться він на Поштовій площі в історичному центрі столиці, з 8 до 10 ранку.

"Святкуємо разом ДЕНЬ ВИШИВАНКИ! Чекаємо вас з нетерпінням, друзі", - написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська

Нереальної краси жінка: 52-річна Ольга Сумська у сукні-вишиванці захопила мережу

Нарадяная Ольга Сумська у вишиванці (фото: instagram.com/olgasumska)

При цьому відома українська актриса опублікувала серію фото, на яких і сама позує в розкішному платті-вишиванці насиченого синього кольору. Довге лляне плаття в підлогу прикрашають квіткові візерунки з ниток блакитного і білого кольорів. А також пояс з пухнастими китицями. До речі, свій "традиційний" образ Сумська доповнила масивними білими кросівками. Вийшло дуже сучасно і стильно.

Також довершують образ прикраси з великими намистинами, макіяж з акцентом на очі і проста укладка.

Актриса також опублікувала фото, зроблене під час ефіру у студії телеканалу "Інтер". На знімку Сумська позує з двома телеведучими: Ольгою Фреймут та Андрієм Данилевичем.

Нереальної краси жінка: 52-річна Ольга Сумська у сукні-вишиванці захопила мережу

Ольга Сумська, Андрій Данилевич та Ольга Фреймут (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники Сумської поспішили залишити під її новими знімками свої захоплені відгуки:

  • "Я вами захоплююсь! Ви шикарна!"
  • "Вам неймовірно личить вишиванка))) дуже пасує!"
  • "Сама гарна!"
  • "Яка красуня!"
  • "Королева України"
  • "Я пам'ятаю вашу вишиванку, показували в одному інтерв'ю. Там ручна робота, рукави розшиті бісером повністю, нереальна краса! З тих пір я закохалася в вишиванки"
  • "Ви дуже красива"

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська похвалилася своїм ідеальним макіяжем. При цьому актриса навіть заінтригувала прихильників новою ідеєю – а чи не стати їй б'юті-спеціалістом?

Також до цього Сумська справила справжній фурор в мережі, показавши двох своїх дочок – 28-річну Антоніну та 17-річну Ганну. Обидві дівчини також з яскравим макіяжем та зачісках. Всі готуються до нової зйомці. Звичайно ж, шанувальники Народної артистки в один голос зазначили, що її дочки неймовірно схожі на свою зоряну маму.

Неймовірна красуня тоді і зараз: Ольга Сумська підкорила архівними фото Ідеал жіночої краси: Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці
Новини України Ольга Сумська
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