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Нереально схожі! Регіна Тодоренко зачарувала рідкісним фото з сестрою

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 17:28
Нереально схожі! Регіна Тодоренко зачарувала рідкісним фото з сестрою
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що завжди мріяла про сестру-близнюка

Після затишного святкування Нового року з чоловіком і синочком Регіна Тодоренко поїхала до батьків в рідну Одесу, взявши з собою і однорічного Майкла. Там телеведуча вже встигла вразити зміною іміджу і похвалилася в мережі новою зачіскою. Вона багато гуляє по улюбленому місту і з задоволенням проводить час з рідними. У новій публікації у своєму Instagram Регіна показала рідкісне фото зі своєю молодшою сестрою.

Правда, не рідною, а двоюрідною - але при цьому дівчата все одно неймовірно схожі одна на одну. На фото Регіна і Аня відображені в обнімку на березі моря, при цьому на Тодоренко забавна червона шапка. До речі, обидві вони без макіяжу і виглядають просто чарівно.

"Завжди хотіла сестру-близнюка, але хромосоми розпорядилася інакше! І сестра у мене двоюрідна! І молодша за мене на 8 років. І здавалося б ми такі різні, але душі, душі-то знають одна одну ще з минулого життя. Люблю тебе", - зворушливо підписала кадр Тодоренко.

Нереально схожі! Регіна Тодоренко зачарувала рідкісним фото з сестрою

Фото: Регіна Тодоренко з кузиною (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники відразу ж відзначили разючу подібність сестер і залишили багато теплих відгуків душевному знімку.

  • Регіна, ви дуже схожі. це так чарівно
  • схожі! обидві гарненькі
  • Ви дуже схожі і різниці у віці не видно, якщо вас нафарбувати однаково і укласти однаково мрія сбылсь) ідея для фотосесії)
  • Дуже схожі
  • Які красоточки. іноді з двоюрідними сестрами розуміння краще, ніж з рідними
  • Красуні
  • якщо однаково одягнути і нафарбувати, взагалі не відрізнити. схожі нереально
  • Схожі
  • Все одно дуже схожі)
  • Як мило
  • Красоточки
  • Як рідні
  • а ви схожі тут, прям як рідні, і різниця у віці не помітна
  • Милота

Нереально схожі! Регіна Тодоренко зачарувала рідкісним фото з сестрою

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином Михайлом з Одеси.

"Які солодкі": Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином з Одеси Хочеться поголитися налисо: Регіна Тодоренко в Одесі раптово змінила імідж
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