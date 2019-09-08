"Нереально красиві": Лілія Ребрик підкорила мережу ніжною фотосесією з доньками

Мама з дочками приміряли ефектні вбрання в одному стилі
Лілія Ребрик чи не кожен день приміряє стильні і яскраві образи для зйомок в ранковому шоу, регулярно захоплюючи шанувальників і глядачів. Вона із задоволенням демонструє їх також і на фото, на яких завжди виходить просто чудово - до речі, нещодавно ведуча поділилася своїми секретами, як же добре виглядати на кожному знімку. Схоже, що маленькі дочки теледіви підуть по її стопах, адже вона з дитинства привчає їх до красивого і стильного одягу.
Ребрик знялася в ніжній і дуже атмосферній фотосесії разом з доченьками - семирічною Діаною і однорічною Поліною. Зіркова мама з дочками приміряли ефектні вбрання в одному стилі - світлі джинси і білі блузки.
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
Лілія і Діана також доповнили образ схожими кепками, зробленими наче солом'яні капелюшки. При цьому у дівчинки спереду ще й прикріплено щось на зразок вуалі. Маленькій Поліні ж зробили кумедний високий хвостик.
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
Три красуні позували на вулиці, багато посміхалися і явно отримували задоволення від процесу.
"Історія одного дня..." - написала ведуча, залишивши також безліч сердечок.
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники Ребрик прийшли в повний захват від чарівних кадрів і залишили багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, стильна Лілія Ребрик з партнером по шоу Анатолієм Анатолічем позувала біля трактора на забавному знімку.
Раніше Лілія Ребрик показала шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною і поцікавилася у користувачів мережі, чи схожі вони.