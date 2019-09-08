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"Нереально красиві": Лілія Ребрик підкорила мережу ніжною фотосесією з доньками

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Мама з дочками приміряли ефектні вбрання в одному стилі

Лілія Ребрик чи не кожен день приміряє стильні і яскраві образи для зйомок в ранковому шоу, регулярно захоплюючи шанувальників і глядачів. Вона із задоволенням демонструє їх також і на фото, на яких завжди виходить просто чудово - до речі, нещодавно ведуча поділилася своїми секретами, як же добре виглядати на кожному знімку. Схоже, що маленькі дочки теледіви підуть по її стопах, адже вона з дитинства привчає їх до красивого і стильного одягу.

Ребрик знялася в ніжній і дуже атмосферній фотосесії разом з доченьками - семирічною Діаною і однорічною Поліною. Зіркова мама з дочками приміряли ефектні вбрання в одному стилі - світлі джинси і білі блузки.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія і Діана також доповнили образ схожими кепками, зробленими наче солом'яні капелюшки. При цьому у дівчинки спереду ще й прикріплено щось на зразок вуалі. Маленькій Поліні ж зробили кумедний високий хвостик.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Три красуні позували на вулиці, багато посміхалися і явно отримували задоволення від процесу.

"Історія одного дня..." - написала ведуча, залишивши також безліч сердечок.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Ребрик прийшли в повний захват від чарівних кадрів і залишили багато теплих відгуків.

  • Гарні діти у красивих батьків! Ви прекрасні!!!
  • Дуже все красиво! Не перестаю захоплюватися
  • Ви такі класні)))
  • Така гарна сім'я)))
  • Чудова фотосесія, дівчатка милі
  • Красотули
  • Дякую за зйомку та настрій, які ви створювали всією сім'ї єю )
  • Ві бомбєзні!!!
  • Дівчатка, ви чудові!
  • Які гарні дітки
  • Дівчата, ви нереальні красуні
  • Такі неймовірні Стильні й вродливі!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, стильна Лілія Ребрик з партнером по шоу Анатолієм Анатолічем позувала біля трактора на забавному знімку.

Раніше Лілія Ребрик показала шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною і поцікавилася у користувачів мережі, чи схожі вони.

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