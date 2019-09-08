"Нереально красиві": Лілія Ребрик підкорила мережу ніжною фотосесією з доньками

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Мама з дочками приміряли ефектні вбрання в одному стилі

Лілія Ребрик чи не кожен день приміряє стильні і яскраві образи для зйомок в ранковому шоу, регулярно захоплюючи шанувальників і глядачів. Вона із задоволенням демонструє їх також і на фото, на яких завжди виходить просто чудово - до речі, нещодавно ведуча поділилася своїми секретами, як же добре виглядати на кожному знімку. Схоже, що маленькі дочки теледіви підуть по її стопах, адже вона з дитинства привчає їх до красивого і стильного одягу.

Ребрик знялася в ніжній і дуже атмосферній фотосесії разом з доченьками - семирічною Діаною і однорічною Поліною. Зіркова мама з дочками приміряли ефектні вбрання в одному стилі - світлі джинси і білі блузки.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія і Діана також доповнили образ схожими кепками, зробленими наче солом'яні капелюшки. При цьому у дівчинки спереду ще й прикріплено щось на зразок вуалі. Маленькій Поліні ж зробили кумедний високий хвостик.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Три красуні позували на вулиці, багато посміхалися і явно отримували задоволення від процесу.

"Історія одного дня..." - написала ведуча, залишивши також безліч сердечок.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Ребрик прийшли в повний захват від чарівних кадрів і залишили багато теплих відгуків.

Гарні діти у красивих батьків! Ви прекрасні!!!

Дуже все красиво! Не перестаю захоплюватися

Ви такі класні)))

Така гарна сім'я)))

Чудова фотосесія, дівчатка милі

Красотули

Дякую за зйомку та настрій, які ви створювали всією сім'ї єю )

Ві бомбєзні!!!

Дівчатка, ви чудові!

Які гарні дітки

Дівчата, ви нереальні красуні

Такі неймовірні Стильні й вродливі!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, стильна Лілія Ребрик з партнером по шоу Анатолієм Анатолічем позувала біля трактора на забавному знімку.

Раніше Лілія Ребрик показала шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною і поцікавилася у користувачів мережі, чи схожі вони.