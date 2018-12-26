"Нереально красива": Тіна Кароль захопила фанів фото без білизни

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники відзначили, що співачка виглядає щасливою

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно представила пікантне відео на нову композицію, порадувала шанувальників новим ефектним знімком. Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому артистка відображена в коричневому піджаку, надягнутому на голе тіло - на знімку видно, що білизни під ним немає. Волосся Тіни розкидане по плечах, а сама вона загадково посміхається і дивиться в бік.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Менш ніж за годину публікація Кароль набрала більше 5 тисяч лайків. В коментарях фани відзначили, що виконавиця дуже гарна, а також виглядає щасливою.

"Головне, що щаслива";

"Що може бути краще щасливої Тіни? Тільки поруч з нею щасливий Веня";

"Нереально красивааая";

"Нереально красива ,еталон жіночності та елеганції";

"Така щаслива";

"Справжня і це обеззброює... Загортає красою...";

Очі так виблискують. І така посмішка, аж тепло стає";

"Няшка-обояшка. Ваша посмішка робить щасливими дуже багатьох...";

"На кого так дивимося? З такими щасливими очима", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль поскаржилася на неприємність з ялинкою. Виявилося, що новорічна красуня зірки впала, а все скляні іграшки побилися. Тіні довелося терміново займатися прибиранням і збирати осколки з підлоги.

Крім того, Тіна Кароль підкорила фанів витонченим образом під час появи в студії одного з провідних українських каналів.

Також Тіна Кароль поділилася враженнями від зйомок нового сезону шоу "Голос країни", а також розповіла, як їй працюється з колегами-чоловіками.

Відео: РБК-Україна