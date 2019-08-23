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"Нереально красива": Надя Дорофєєва в міні-сукні прикрасила обкладинку глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 13:32
"Нереально красива": Надя Дорофєєва в міні-сукні прикрасила обкладинку глянцю
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка в чудовому вбранні знялася для вересневого номера Cosmopolitan

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно потішила шанувальників сонним фото з відпустки з коханим чоловіком Володимиром Дантесом, похвалилася новим досягненням. Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, вона стала головною героїнею вересневої обкладинки глянсового українського журналу Cosmopolitan. Причому вона - перша українська зірка, яка зробила це вже вдруге.

Надя позувала в ефектному міні-платті насиченого блакитного кольору, родзинкою якого є асиметричний крій - у вбрання один рукав, друге ж плече оголено, а також оригінальний розріз знизу. Доповнюють лук красиво укладене довге волосся, сережки-висульки і ніжний гарний макіяж.

"Я зробила це ще раз!" - прокоментувала Дорофєєва фото, на якому тримає журнал зі своїм зображенням у руках.

&quot;Нереально красива&quot;: Надя Дорофєєва в міні-сукні прикрасила обкладинку глянцю

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники пораділи за улюблену артистку і засипали її захопленими компліментами.

&quot;Нереально красива&quot;: Надя Дорофєєва в міні-сукні прикрасила обкладинку глянцю

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/cosmopolitanukraine)

  • Це круто
  • Дуже пишаємося тобою. Нереально красива
  • Ти гідна з'явиться на цій обкладинці ще тисячу разів
  • Надюша, найпрекрасніша
  • Вона зробила це ще раз
  • найкраща артистка на обкладинці найкращого журналу
  • Надя - ну ти просто бомба! Я захоплююся)
  • Ти повинна бути на всіх обкладинках журналу...
  • Ти найкраща!!
  • Плаття прям під тебе, рука з татуюваннями відкрита. я кайфую....

&quot;Нереально красива&quot;: Надя Дорофєєва в міні-сукні прикрасила обкладинку глянцю

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії артиста. Графік гурту розписаний на багато місяців вперед і вони, як ніхто інший знають, що таке депресія і занепад сил.

Раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група "Время и Стекло" виступила в Туреччині! І Ірина Горова з дітьми приїхала підтримати групу. Також відзначимо, що Дорофєєва та екс-дружина Потапа - хороші подруги!

"Стандартні хвороби артистів": Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії Знайди Дантеса: Надя Дорофєєва потішила "сонним" фото з відпустки
Новини України Надя Дорофеєва
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