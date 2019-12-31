"Мамина красуня": дочка Олі Полякової зарядила новорічним настроєм

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша влаштувала запальні танці біля ялинки

14-річна дочка Олі Полякової, вже досить успішна блогерша Маша Полякова встигла перед Новим роком з'їздити з татом покататися на лижах - дівчина із задоволенням показала в мережі барвисті фото і відео з засніжених схилів. А напередодні 31 грудня вона вирішила поділитися з підписниками, яких в її Instagram вже понад 139 тисяч, новорічним настроєм.

Маша опублікувала веселе і смішне відео, на якому танцює на тлі нарядженої ялинки, що переливається вогнями, під новорічні мелодії. У якийсь момент гірлянда на ялинці навіть починає блимати в такт музиці!

Дівчинка одягнена в картату спідницю і чорний пуловер, а своє розкішне довге волосся вона залишила розпущеним.

Відео: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Трішки новорічного настрою вам в стрічку. Що б ви розуміли ялинка сама почала танцювати під музику", - поділилася Полякова-молодша.

Коментатори подякували Маші за прекрасний настрій і залишили їй багато теплих відгуків, вітаючи з Новим роком.

Крутишка

мамина Красуня, так схожі. Як дві подружки.

З наступаючим новим роком

Дуже красива

Музична ялинка. Відчуває ритм. З наступаючим новим роком!

Дуже красива, як на маму схожа

Ти сама красива, гарна,мила,добра. акаунт вогонь

Красиво

Красуня на маму схожа

Дуже прикольно вишло

Дуже кльова. Волосся прям заворожує. Рапунцель наша

Маша запалює

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами.