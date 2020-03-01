"Неперевершена": вагітна дочка Ольги Сумської зачарувала трендовим весняним образом

Актриса Антоніна Паперна, дочка Ольги Сумської та Євгена Паперного, яка нещодавно зізналася у своїй слабкості до солодощів, із-за яких стрімко набирає вагу під час другої вагітності (в першу вагітність знаменитість набрала аж на 22 кг, від яких не могла позбутися цілий рік), проте не перестає з'являтися на світських заходах і веде досить активний спосіб життя.

Так, актриса відвідала прем'єру мультфільму від студії Дісней "Вперед", для виходу вона вибрала образ в чорному кольорі — легке плаття в дрібний принт квіточки, яке, не дивлячись на темний колір, все ж навіює відчуття про прийдешню весну і тепло. Доповнила образ вона пальто, сумкою і взуттям все в тому ж чорному кольорі.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Крім того, Антоніна вирішила зробити приємне своїм підписникам, рассекретив подробиці її особистого життя. У сториз Instagram вона вирішила відповісти на всі їхні запитання.

Фанати у відповідь закидали її компліментами і побажали легкої вагітності улюблениці:

Солоденька!

Пузатик

Красуня

Неперевершена

Подивилася сторіс. Ви неймовірно красива і харизматична дівчина

Клас, я під мультики чудово сплю, релакс

А ще, нещодавно Антоніна Паперна показала чарівне відео зі своєю дворічною донечкою Євою в домашній обстановці.