"Несподіваний хід": Дантес і Дорофєєва яскраво потролили Потапа

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Ведучий показав спільне фото з продюсером і його екс-дружиною

Український ведучий, блогер і чоловік співачки Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес відрізняється відмінним почуттям гумору і вмінням влучно висловитися на будь-яку тему. Він не перестає дивувати шанувальників своєї самоіронією і вміє по-доброму шкткувати над друзями і різними життєвими ситуаціями. Цього разу "під приціл" Володимира потрапив продюсер і репер Потап. На сторінці в Instagram шоумен вирішив трохи пожартувати над артистом, опублікувавши спільне фото.

На знімку Володимир йде за руку з дружиною Надею Дороффеевой, яка крокує в легкій салатовій сукні з рюшами і воланами. Трохи попереду крокує Потап в майці і шортах, поруч з ним видно екс-дружину продюсера Ірину Горову в квітами. На задньому фоні також помітно дружину учасника гурту "Время и Стекло" Анну Завгородню-Андрійчук. В очі кидається високий зріст репера, на фоні якого всі решта виглядають мініатюрними.

"Потап спеціально обробив себе в фотошопі, щоб ми всі з Іриною Горовою, Надею Дорофєєвою та Ганною Андрійчук і я були дуже маленькими. Несподіваний хід від нього. P. S. "Позитив" теж є на фото, але... Вибач, всі питання до Потапа", - підписав він спільне фото.

Потап, Ірина Горова, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва ( фото: instagram.com/vladimirdantes)

Передплатники Володимира оцінили його жарт, адже багатьом відомо, що Потап відрізняється високим зростом, який становить 1,95 м. Крім того, репер серйозно захоплюється баскетболом.

Не втрималися від реакції на підпис до світлини Надя Дорофєєва та Ірина Горова, залишивши красномовні смайли з посмішками. А інші коментатори також оцінили жартівливий випад Володимира.

Скріншот коментарів

"Самий ржачний підпис до фото. Краще не придумаєш!", "Не вистачає ззаду вибуху", "Здалося, що Потап - це Він Дизель", "Мафія!", "Це найкраще фото", "Бригада", "Ти крутий!", "Сама офігенна банда", "Вогонь", - оцінили фоловерів.

Скріншот коментарів

Раніше Потап захопив стильним молодіжним образом в білих штанях і рожевій футболці.

Нагадаємо, до раніше Потап зворушив романтичним кадром з Настею Каменських, на якому пара буквально світиться від щастя.