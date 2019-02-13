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"Очі горять": стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2019 - 18:24
"Очі горять": стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка показала унікальні кадри з закулісся в незвичному для себе образі

Популярна співачка Ввера Брежнєва, повернувшись з казкових Мальвивских островів, на яких завжди мріяла побувати, з головою поринула в трудові будні. Так, артистка вирушила на гастролі і вирішила поділиться з фанами в Instagram фото з закулісся, попутно розкривши їм особистий секрет.

На кадрах зірка зображена під час репетиції. На ній проста чорна водолазка, укорочені світлі штани вільного крою і грубі шкіряні черевики в стилі мілітарі. До речі, саме вони стали об'єктом бажання багатьох підписників виконавиці, які жваво цікавилися, де можна придбати подібну модель взуття.

"Репетиції - невід'ємна частина нашої роботи. Але я люблю їх не менше, ніж самі концерти", - зізналася співачка.

&quot;Очі горять&quot;: стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники звернули увагу не тільки на стильний зовнішній вигляд Віри, але і відзначили її працьовитість і самовідданість, з якою вона завжди працює на сцені.

&quot;Очі горять&quot;: стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Промениста", "Завжди на позитиві", "Віра в імпровізацію!", "Вірочка, виглядає, як школярка", "Професійно", "Красива і щаслива", "Не втомлююся дивуватися вашому позитивному настрою, теплим постам у соцмережах і вашому ступеню відкритості глядачеві! Ви круті!", "Очі... горять!", "Яка класна, неформальна", - писали захоплені коментатори.

Раніше Віра Брежнєва постала перед шанувальниками в образі "гопницы" і розвеселила кумедним підписом до свого неформального фото.

До слова, старша дочка Віри Брежнєвої, за прикладом зіркової мами, вирішила продемонструвати свій співочий талант і навіть опублікувала запис пісні у власному виконанні.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Віра Брежнєва
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