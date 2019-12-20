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Несподівано! Вікторія Бекхем зізналася, що подарує Девіду на Різдво

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 19:34
Несподівано! Вікторія Бекхем зізналася, що подарує Девіду на Різдво
Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)

Зірка вирішила здивувати чоловіка

Вікторія Бекхем обожнює давати поради по стилю, тренувань та макіяжу. Знаменита красуня часто ділиться навчальними роликами, записує відео для свого мікроблога і YouTube-каналу, в яких по ходу намагається розповідати цікаві факти про себе. Нещодавно разом з подругою – зоряним візажистом Лізою Елдрідж – вони продемонстрували два варіанти макіяжу на свята. Але розмови, зрозуміло, вийшли далеко за межі тіней і ідеальної тональної основи.

Несподівано! Вікторія Бекхем зізналася, що подарує Девіду на РіздвоВікторія і Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напередодні Різдва вони торкнулися такої актуальної теми, як подарунки. І Вікторія поспішила розповісти, що підготувала своєму коханому чоловіку. За словами бізнесвумен, це був складний вибір, але вона задоволена результатом. «Що подарувати Девіду? У нього є все! Так що я вирішила подарувати йому пазл... з моїм портретом! Жартую! Це буде фото всіх дітей... Але це буде дійсно складний пазл з безліччю елементів. Девід, можливо, буде збирати його до наступного Різдва», – пожартувала Вікторія, відома почуттям гумору.

Несподівано! Вікторія Бекхем зізналася, що подарує Девіду на РіздвоБекхеми обожнюють сімейні свята (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Вікторія і Девід Бекхем обожнюють сімейні свята і намагаються кожен з них проводити разом. В цьому році пара відзначила 20 років з дня весілля, і, схоже, ця дата ще сильніше згуртувала знаменитостей. Вони регулярно їздять на спільний відпочинок, разом з дітьми влаштовують вечірки, а також намагаються підтримувати один одного у робочих проектах.

Наприклад, Девід не пропускає жодного показу своєї дружини, на своїй сторінці в Instagram піарить її косметичний бренд. А Вікторія хвалить досягнення чоловіка – екс-футболіста, а тепер бізнесмена і засновника власної компанії – і не упускає нагоди розповісти, як пишається ним. До речі, що Девід підготував для Вікторії на Різдво, залишається загадкою. Але напевно щось не менш оригінальне!

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