"Несподівано": MONATIK з'явився на обкладинці чоловічого глянцю (фото)

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак також спробував себе у ролі головного редактора свіжого номера

Український поп-виконавець Дмитро Монатік (MONATIK) здивував своїх шанувальників одразу кількома новими амплуа. Так, співак з'явився на обкладинці одного з найбільш популярних чоловічих глянців — XXL. Крім того, член журі Танців з зірками 2018 також є головним редактором листопадового номера журналу. Про це співак повідомив на своїй instagram-сторінці.

MONATIK похвалився яскравою обкладинкою, на якій він позує не один, а в оточенні одразу трьох спокусливих моделей в нижній білизні.

На обкладинці так і кажуть — "MONATIK в центрі уваги".

"Бідна дружина! Якщо б мій чоловік так фоткался, я б з глузду з'їхала", — жартує на цю тему одна з підписниць Монатіка з ніком belancki_alena.

MONATIK в оточенні моделей на обкладинці XXL (фото: instagram.com/xxl_ukraine)

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"Особою і головним редактором листопадового номера став неперевершений MONATIK – виконавець, якого справедливо нарекли мультиартистом. Ми переконалися, що він справді талановитий не тільки на сцені, але і в якості головного редактора чоловічого глянцю. Спеціально для листопадового номера він підготував інтерв'ю з найбільш талановитими і яскравими особистостями, з якими йому доводилося працювати. Щоб на зйомках обкладинки йому було веселіше, ми підібрали для нього гарячу компанію з трьох красунь", — прокоментували співпрацю з відомим артистом в XXL.

Сам же Монатік зазначив, що такій пропозиції був здивований і відчував велику відповідальність.

"Коли мені зателефонували з пропозицією стати головним редактором листопадового видання з чоловічим характером, я, зізнатися чесно, був збентежений. Це ж яка відповідальність! Та ще й інтерв'ю дозволили взяти у кого захочеться. Погодився я, звичайно, відразу. Потім вже почав думати: що та як. І придумав", — поділився емоціями співак.

Монатік в "гарячій фотосесії для XXL

Шанувальники співака поспішили привітати його з новою незвичайною роллю.

"Вітаю, і зустрічне питання, чому мужики вічно одягнені, а жінки роздягнені?" — сміється alla.0812.

"Талановита людина талановита у всьому! Це точно про Дмитра Монатіка", — зазначає terekhkaterina.

"Ви неймовірні! Я захоплююся Вами, Дім!" — хвалить lozova.evgesha.

"Братан, куплю тільки заради тебе!" — посміхається makeevka1016.

"Несподівано", — зізнається olyakaluginaofficial.

"Ти крут", — пише shashechka_ilinykh.

Нагадаємо, раніше MONATIK прокоментував вірусний мем про себе і зазначив, що дуже довго сміявся.

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