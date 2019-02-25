Superwoman: Леся Нікітюк здивувала мережу своїми умінням

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча полонила шанувальників фото на тлі заходу

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила з Києва в Буковель в рамках тест-драйву авто, поділилася незвичайним фото на фоні барвистого заходу. Знімок свого акробатичного етюду, який вразив фанів, шоувумен розмістила в Instagram.

На фото Леся буквально вознеслася над землею, тримаючись однієї рукою об край машини. На задньому плані видніються поля, голі дерева і поодинокі будинки. Видно, що кадр був зроблений на узбіччі траси, але сонце, що сідає та осяює небо і крайку горизонту, робить його видовищним.

"Український захід", - підписала фотографію Леся, явно вражена мальовничим природним явищем.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили не тільки красивий кадр, але і вміння телеведучої, яка зображена в ефектному стрибку.

"Багиня повітря!", "Хороший стрибок", "Відірватись від землі. Тільки я і небо синє", "Ось це пейзаж! Ось це фотка! Ти найкраща", "Ух, спортсменка", "Леся розумниця! Стільки енергії, позитиву, очі завжди сяють!", "Багиня зайнялася паркуром", "Леся, це вищий пілотаж!", "Superwoman", "Леся, фото – бомба! Як ти тримаєшся так добре? Навчиш?" - цікавилися коментатори.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в Берліні вийшла у світ в чорному комбінезоні асиметричного крою і побувала на світському заході світового рівня.

До слова, Леся Нікітюк показала фото з букетом троянд в ліжку. Співачка заінтригувала прихильників питанням, хто подарував їй квіти.

Відео: РБК-Україна