"Несподівано": Христина Соловій розбурхала мережу знімок топлес

Зірка взяла участь у флешмобі з метою захисту тварин

Популярная украинская певица Христина Соловий, которая сняла в своем новом клипе самого популярного видеоблогера, поразила поклонников неожиданным фото - звезда позировала топлес. Откровенный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Ранее у нее подобных фото не было, поэтому он вызвал резонанс среди подписчиков.

Как объяснила Христина, таким образом она приняла участие в флешмобе #знімайхутро, который призывает отказаться от натурального меха животных.

"Лучше обнаженные, чем в мехах! Присоединяюсь к флешмобу #знімайхутро и поддерживаю борьбу @uanimals.official за отказ от натурального меха. В XXI веке мех превращается в кровавое жлобство, а шуба становится худшим подарком. Присоединяйтесь!" - написала Соловий.

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)

Большинство фанов поддержали певицу и отметили, что тоже против ношения меха, хотя нашлись и такие, которые считают, что для этого не обязательно было обнажаться.

"Але красуня!", "Підтримую", "Без одягу вам теж дуже гарно", "Повністю згодна. Я проти шуб з безневинних, чудових тварин. Вони живі істоти. І вони також хочуть жити, як і всі ми", "Така природня", "Ти неймовірна", "Какая ты красивая", - пишут одни подписчики.

"Чого знаменитості тільки не придумають лиш би виправдати свої оголені знімки", "Ем, не думаю, що для боротьби з вбивством тварин обов‘язково "оголюватись". Посил-супер. Спосіб подачі - ні", "Навіщо оголюватися, їм можна допомогти оголошенням чи публікацією до заклику захисту тварин, однаково безуспішно. Христина ви гарна, але вас ми любимо за ваші пісні і голос Солов'їний", - считают другие.

Скриншот комментариев (instagram.com/soloviyka)

Напомним, в октябре Христина Соловий представила "личный" альбом "Любий Друг".

Кстати, Христина Соловий резко высказалась о российской музыке.