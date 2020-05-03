Неонові стрілки і кіски: Надя Дорофєєва вразила яскравим образом з 90-х

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка навіть підпис до фото залишила рядками з хіта тих часів

Надя Дорофєєва не нудьгує на карантині - адже вона проводить його з коханим чоловіком Володимиром Дантесом. До того ж, пара живе в приватному будинку, що дозволяє трохи більше свободи, адже можна дихати свіжим повітрям і активно рухатися у власному дворі. Крім того, співачка не забуває і про своїх шанувальників і стала набагато активніше з ними спілкуватися - вона проводить прямі ефіри із зірковими колегами, вчить робити гарний макіяж і демонструє нові луки. Ймовірно, артистка піддалася ностальгії, так як на новому фото в своєму Instagram вона з'явилася в яскравому молодіжному образі з 90-х.

Надя постала у вигляді модного підлітка тих часів - вона заплела багато дрібних кісок з кольоровими гумками, на голову наділа пов'язку Gucci, а очі нафарбувала неоново-салатовими стрілками.

У підписі до ефектного кадру Дорофєєва залишила рядки з хіта групи Руки Вгору "Чужі губи", злегка змінивши їх.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сухі губи шепочуть тобі

Що ти одна, ти одна така

Чужа стала сама собі", - написала співачка.

Шанувальники Наді прийшли в захват від такого образу улюбленої артистки і засипали її захопленими коментарями.

....ну так намаж їх чимось

Яка краса

Ти дуже красива

Ти найкраща

Шикарна

Зелений колір тепер належить виключно тобі. БОГИНЯ

Чужі губи тебе цілують

Блін, ну ці косички просто кайф

Надюш, тобі дуже йде зелений колір

Вже дуже чекаю причоску після кісок

НАДЮШ, ЗАЧІСКА ВОГОНЬ

БОЖЕ, ЯК ТЕБЕ ЙДУТЬ ЦІ КОСИЧКИ

Кіски дууууууже тобі йдуть

Максимально красива

Чекаємо фотку з кучериками

Це дівчинка з картинки мені так подобається на волоссі її гумки

Я ці рядки проспівала?))

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про сварки на карантині і життя на самоізоляції.