Неонові стрілки і кіски: Надя Дорофєєва вразила яскравим образом з 90-х

Співачка навіть підпис до фото залишила рядками з хіта тих часів
Надя Дорофєєва не нудьгує на карантині - адже вона проводить його з коханим чоловіком Володимиром Дантесом. До того ж, пара живе в приватному будинку, що дозволяє трохи більше свободи, адже можна дихати свіжим повітрям і активно рухатися у власному дворі. Крім того, співачка не забуває і про своїх шанувальників і стала набагато активніше з ними спілкуватися - вона проводить прямі ефіри із зірковими колегами, вчить робити гарний макіяж і демонструє нові луки. Ймовірно, артистка піддалася ностальгії, так як на новому фото в своєму Instagram вона з'явилася в яскравому молодіжному образі з 90-х.
Надя постала у вигляді модного підлітка тих часів - вона заплела багато дрібних кісок з кольоровими гумками, на голову наділа пов'язку Gucci, а очі нафарбувала неоново-салатовими стрілками.
У підписі до ефектного кадру Дорофєєва залишила рядки з хіта групи Руки Вгору "Чужі губи", злегка змінивши їх.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Сухі губи шепочуть тобі
Що ти одна, ти одна така
Чужа стала сама собі", - написала співачка.
Шанувальники Наді прийшли в захват від такого образу улюбленої артистки і засипали її захопленими коментарями.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про сварки на карантині і життя на самоізоляції.