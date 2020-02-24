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Нелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкість

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 19:33
Нелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкість
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зірка займається навіть у вихідні

Сінді Кроуфорд нещодавно виповнилося 54 роки. Але вік якимось дивним чином не відбивається ні на зовнішності культової моделі, ні на її енергійності. Так, зірка радує квітучим зовнішнім виглядом, а також надихає спортивними досягненнями. Сінді – адепт здорового способу життя, яка регулярно займається пілатесом, йогою, обожнює ранкові та вечірні пробіжки медитації.

Нелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкість

Сінді на пробіжці (фото: instagram.com/cindycrawford)

У ці вихідні зірка вирушила позайматися спортом до океану. Сінді показала фото, де робить розтяжку на набережній. Одягнена вона в сірі легінси, білий топ, зверху на який надіта блідо-рожевого відтінку спортивна курточка. Доповнюють образ кросівки з рожевими візерунками. Волосся Сінді зібрала в хвіст, щоб воно не заважало займатися. "Не таке вже й лінива неділя", – написала зірка.

  • Шанувальники Сінді залишилися в захваті від такого кадра. Вони заходилися писати їй компліменти, а також дякувати за натхнення.
  • Ваші відеотренування було кращими. Ви все ще краща!
  • Я любила працювати з вашими відео! Ви все ще надихаєте
  • Класно, яка гнучкість
  • У мене було ледача неділя, але ти спонукала мене приділяти першорядну увагу здоров'ю. Мені не потрібне інтенсивна тренування, просто рухайся!

Нелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкістьНелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкістьНелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкість

Коментарі до посту Сінді (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, Сінді часто викладає в мережу цілі ролики, де демонструє вправи на різні групи м'язів. Також вона обожнює надихати шанувальників на готування корисної їжі. На столі супермоделі завжди є цілісні продукти, овочі і ягоди, вирощені на її власній ділянці, багато фруктів...

Нелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкістьСінді обожнює здорове харчування (фото: instagram.com/cindycrawford)

Таким чином, вона впевнена, що чоловік і діти завжди отримують максимум корисних речовин з раціону. І хоча зірка намагається не відступати від правильного меню, "солодкі" моменти все ж трапляються. Так, Сінді любить побалувати рідних свіжою випічкою та млинцями.

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