Красиві і щасливі: Осадча та Горбунов святкують Великдень у Флоренції

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара проводить святкові вихідні в Італії

Катя Осадча досить багато подорожує по роботі - так, нещодавно ведуча відвідала показ модної колекції в Барселоні, де підкорила оригінальним образом в білому вбранні. Зараз же вона відправилася до Італії - однак на цей раз на довгоочікуваний відпочинок. Барвистими знімками теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони досліджують мальовничу Флоренцію - і там же вирішили відсвяткувати світлий празник Великодня. Як розповіла Катя, пасочки вони привезли з Києва, а освятили їх в українській церкві в центрі міста.

На фото Осадча у білих штанах і вишиванці, а також з хустинкою на голові і великоднім кошиком в руках позує на тлі знаменитого Понтевеккьо.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують Великдень у Флоренції (instagram.com/kosadcha)

Ведуча також поділилася спільним фото з чоловіком з храму і показала, як проходила служба.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують Великдень у Флоренції (instagram.com/kosadcha)

"Христос Воскрес! Друзі, бажаю вам миру, тепла і злагоди! Нинішню зустрічаємо Великдень у Флоренції. Так цікаво спостерігати, як українці далеко від дому, але дотримуються традицій, знають молитви, співають, приходять з кошиками на освячення. В самому центрі Флоренції українській церкві дали приміщення не так давно. Випереджаючи питання :) кошик з пасками привезли з Києва", - поділилася знаменитість.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують Великдень у Флоренції (instagram.com/kosadcha)

Горбунов ж виклав кілька знімків з прогулянок по місту.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у Флоренції (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники вітають сімейство зі святом і захоплюються красою Катерини. Хоча деякі зазначили, що в таке свято варто було б одягнути спідницю, а не штани.

"Катю, ви така гарна!"

"Ви мені вибачте, але бабуся завжди мені казала, що до церкви, ні в якому разі, не можна вдягати штанів, тільки спідниця"

"Катюша, з святом!!! Миру, добра, щастя!!!"

"Чому на кожен день всі одівають спідниці, поаття, а коли ідемо до церкви одіваємо штани"

"Гарна прихожаночка!)"

"Христос Воскрес! Світлого Воскресіння! Ви чудові! Випромінюєте добро!"

"Катя де спідниця?"

"Воістину Воскрес! І Ви тут така мила, як дівчинка Природня краса найкраща"

Нагадаємо, що до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці " Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновой спідниці.

Ми також писали, що 21 квітня відбувся грандіозний суперфіналу шоу Голос країни 9 сезон, переможницею якого стала одна з фавориток Оксана Муха. При цьому прихильники проекту також зазначили шикарний вечірній образ Каті Осадчої. Телеведуча з'явилася на сцені шоу в елегантному довгій вечірній сукні з розрізом до середини стегна.