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З діадемою і в фатиновой спідниці: Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2019 - 10:26
З діадемою і в фатиновой спідниці: Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал
Катя Осадча

Телеведуча зробила кілька фото з гостями

Катя Осадча продовжує свій "світський марафон". Телеведуча буквально кожен день відвідує відразу кілька заходів, звідки не завжди встигає робити оновлення на своїй instagram-сторінці. Та все ж не забуває про свою армії шанувальників (а це понад 1,2 млн чоловік) та ділиться епізодичними відео в розділі сторіз.

Так, Осадча стала однією із зоряних гостей вечірки "Viva! Бал", яка відбулася ввечері 23 квітня в центрі столиці. Безумовно, телеведуча програми "Світське життя" не змогла пропустити таку подію.

Катя Осадча

Катя Осадча на вечірці " Viva! Бал (фото: instagram.com/kosadcha)

Для відвідування вечірки Осадча вибрала дуже елегантний і одночасно незвичайний образ. На телеведучій – пишна фатиновая спідниця ніжного пудрового відтінку. Повітряний і легкий низ цікаво урівноважує стриманий і навіть діловій верх – чорний жакет з широким шкіряним поясом.

Образ довершують чорні туфлі на шпильці, а також масивні сережки і ніжна діадема у волоссі. Волосся зібране у вечірню зачіску. Макіяж з акцентом на очі.

З діадемою і в фатиновой спідниці: Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал

З діадемою і в фатиновой спідниці: Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал

Катя Осадча на вечірці " Viva! Бал

Зазначимо, що 23 квітня Осадчої почалося більш ніж активно. Вже о 7 ранку телеведуча публікувала фото з машини, коли прямувала в студію програми "Сніданок з 1+1". Для прямого ефіру Осадча вибрала дуже соковитий брючний костюм яскравого рожевого кольору. Образ доповнила біла кепі. Під час ефіру Осадча зробила кілька фото з ведучими ранкової програми (Людмила Барбір та Руслан Сенічкін).

Також нагадаємо, що 21 квітня відбувся грандіозний суперфіналу шоу Голос країни 9 сезон, переможницею якого стала одна з фавориток Оксана Муха. При цьому прихильники проекту також звернули увагу на шикарний вечірній образ Каті Осадчої. Телеведуча з'явилася на сцені шоу в елегантній довгій вечірній сукні з розрізом до середини стегна. При цьому плаття – білого кольору, повністю прикрашена паєтками. Шанувальники ведучої навіть відзначили, що в такому образі вона схожа на наречену.

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