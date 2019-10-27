"Не ризикну – буду жалкувати": Тодоренко розговорилася про свої гучні провали

Регіна Тодоренко з ентузіазмом і завзяттям береться за реалізацію нових проектів, які стають успішними у глядачів. Після тревел-шоу "Орел і Решка", яке принесло дівчині широку популярність, вона не тільки встигла створити кілька успішних авторських передач, але і стала обличчям відомих брендів, заспустила лінію одягу, зіграла в спектаклі, регулярно знімається в фотосетах, дає інтерв'ю і збирається зніматися в кіно! Свою бурхливу трудову діяльність молода мама поєднує з турботою про сина Михайла й не забуває про чоловіка Влада Топалова До речі, днями він відсвяткував день народження – з такого приводу пара вирушила до Італії. Регіна не боїться говорити не тільки про свої злети, але і падіння.

У новому пості на Instagram-сторінці вона розповіла про провали, які їй довелося пережити протягом всієї своєї кар'єри. Але це не зупинило ведучу – вона кожен раз пробує свої сили в новій справі. А допомагають їй вірити у себе і надають неоціненну підтримку друзі.

Регіна Тодоренко з подругами (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"У моєму житті дуже багато падінь і злетів. Коли-то я не пройшла кастинг на першу "Фабрику зірок", через кілька років на шоу "Голос" прямо перед моїм виходом на сцену забрали решту місце в команді; нещодавно кастингувалася на роль у кльовом фільмі і теж не пройшла. І нічого страшного! Де закрилися одні двері, обов'язково відкриються Нові! Ось і зараз я працюю над великим проектом, який, можливо, провалиться або я впаду прямо зі сцени, але треба ризикнути! Якщо не ризикну - буду шкодувати про те, що НЕ зробила, а мені б не хотілося. Як страшно, якби ви знали... в такі періоди життя потрібна підтримка і друзі, які на фото!" - зізналася зірка, опублікувавши знімок з трьома подругами.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

До речі, серед дівчат на фото виявилися колишні колеги Регіни, з якими вона дружить ще з часів української "Фабрики зірок" - Олена Чирва ( в дівоцтві Виноградова) та Аліна Астровська. Дівчата позували в купальниках. Швидше за все, фото було зроблено під час триденного весілля Тодоренко і Топалова, яке відбулася цього літа в Італії.

Шанувальники підтримали свою улюбленицю в комментарях і запевнили – її чекає успіх у починаннях.

Регіна, все вийде! Ви з тих, у кого все в руках горить!

Все вийде, головне вірити, адже у тебе так багато крутих досягнень!

Регіна, супер. От би мені мати таку ж життєву позицію. Бажаю удачі, з таким бойовим настроєм обов'язково все вийде

У тебе все добре вийде, тому що ти справжня!

Регіна ти супер

У тебе все вийде

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко оригінально привітала чоловіка Влада Топалова з днем народження і розсекретила його ніжні домашні прізвиська.