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Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.10.2019 - 15:23
Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча з чоловіком насолоджувалися теплом і сонцем в Італії

Регіна Тодоренко не сидить на місці - не даремно ж вона кілька років була зіркою тревел-шоу "Орел і Решка" і навіть здійснила навколосвітню подорож. Особливо їй полюбилася Італія - саме там відбулося їх неймовірно красиве весільне торжество з Владом Топаловим, та і після того ведуча не раз бувала в цій мальовничій країні. На цей раз вона разом з чоловіком відлетіли на сонячний острів Сицилія, щоб відсвяткувати там день народження артиста, йому виповнилося 34 роки.

Зіркова парочка з задоволенням гуляла по колоритним вулицяv головного міста острова - Палермо. На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася цікавими знімками, на яких вона виглядає дуже щасливою.

Вивчати Палермо ведуча вирушила в білій в дрібний чорний горошок сукні вільного крою. Волосся вона зібрала в хвіст і зробила легкий макіяж.

Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з СициліїТака щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На деяких фото Тодоренко відображена в екскурсійному двоповерховому автобусі з відкритим верхом, на якому вони з чоловіком вивчали головні визначні пам'ятки міста.

Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Чи хочете ви на Сицилію?" - поцікавилася у підписників знаменитість.

Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Звичайно ж, багато хто поспішив відповісти Регіні, що дуже хочуть там побувати, а також захоплювалися її красою і променистістю.

  • Друга, ти на ній така щаслива!!! Як свято пройшло, тягнули за вуха?
  • Чудова
  • Така промениста, від вас прям відчувається тепло
  • Сонячна
  • Стільки краси
  • Дуже хочу! Моя заповітна мрія
  • Ми були цього літа, вона прекрасна
  • Красиваяя
  • Вмієте здивувати щирою посмішкою!
  • Шикарно))) Краса)))
  • Всі з такими смутними особами,як самеа Регіна молодець
  • Регіна Ви богиня в цьому вбранні
  • Ви сонце - позитив

Зазначимо, що пізніше в сториз Регіна показала, що далі вони з Владом вирушили в Мілан.

Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розповіла про зміни в особистому житті, стосунки з чоловіком Владом Топаловим і материнство.

Раніше Регіна Тодоренко нарвалася на шквал компліментів від шанувальників своєю "нескромною" заявою.

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Новини України Влад ТопаловотдыхРегіна Тодоренко
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