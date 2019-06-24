"Не ховай очей-2. Наші в США": кліпмейкер DVIZHON презентував фільм про українських ЛГБТ-емігрантів

Режиссер Юрий Двіжон (по центру)

Герої фільму - українські ЛГБТ-емігранти, які переїхали у США

Напередодні Маршу Рівності-2019 в Києві, який пройшов 23 червня, кліпмейкер DVIZHON спільно з KYIVPRIDE презентував продовження документального фільму "Не ховай очей-2. Наші в США", що розповідає про долі українських ЛГБТ-емігрантів.

Зйомки "Не ховай очей-2. Наші в США" відбувалися цієї зими у трьох містах США – Сан-Франциско, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Головними героями фільму стали п’ять українців, які емігрували протягом останніх кількох років. Серед них – учасниця третього сезону "Супермодель по-українськи" Юлія Гельцман та журналіст програми "Абзац!" на "Новому каналі" Філ Мономро (Чурчхеладзе).

Режисер фільму "Не ховай очей-2. Наші в США" підіймає у ньому найгостріші питання: сексуальна освіта у школах, булінг, стосунки з батьками після камінг-ауту, релігія, притулки для ЛГБТ-людей, історія, сексуальне здоров`я, дискримінація та злочини на ґрунті ненависті тощо.

НЕ ХОВАЙ ОЧЕЙ-2. Наші в США: фільм про українських ЛГБТ-емігрантів

Для того щоб глядач зміг порівняти різні сфери життя представників ЛГБТ в Україні та США, DVIZHON провів інтерв’ю з американськими експертами в усіх згаданих галузях. На думку режисера, відсутність дієвого антидискримінаційного законодавства та недостатнє інформаційне висвітлення цієї теми уподібнює наше українське суспільство до жителів країн третього світу:

"Через відсутність дієвого антидискримінаційного законодавства, сексуальної освіти, через високий рівень агресії та незахищеності ЛГБТ-спільноти ми постійно втрачаємо молодих, амбітних, талановитих людей, які мали б розбудовувати нашу країну. Натомість вони мають втікати, аби зберегти собі життя й постійно не озиратися з острахом на вулиці", - каже DVIZHON.

Герої фільму "Не ховай очей-2"

"Недостатнє висвітлення подібних тем в українському інформаційному просторі робить представників нашого суспільства справжніми жителями країн третього світу. І хоча в останні роки у рейтингах гомофобних та трансфобних країн ми трохи відірвалися від Росії, зараз усе одно посідаємо 36 місце. Тому я впевнений, що використавши досвід США, ми можемо значно швидше стати країною рівних прав та можливостей для кожного!" - підсумував DVIZHON.

Прем'єра фільму відбулась на YouTube-каналі "Нового каналу", який вже не вперше підтримує соціальні проекти від DVIZHON, а також в ПрайХаусі "КиївПрайду". На жаль, після показу стрічки молодики спортивної зовнішності в балаклавах побили глядачів заходу.

"Мені дуже шкода тих, хто постраждав після показу мого фільму… Сподіваюсь, з ними все в порядку… Саме через напади двоє героїв фільму покинули Україну і за іронією долі схожі історії продовжуються і далі. Такі новини ще більше підштовхують до боротьби та активізму", — сказав Юрій Двіжон.

Нагадаємо, що раніше DVIZHON зняв кліп для Ірини Білик на пісню "Не ховай очей", що якраз був присвячений непростій сьогодні темі ЛГБТ в українському суспільстві.