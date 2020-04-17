"Не кажіть дітям": Кейт Міддлтон зробила несподіване зізнання про домашню ізоляцію з дітьми

Кейт Міддлтон і принц Вільям продовжують на своєму прикладі мотивувати жителів Великобританії залишатися вдома. Герцог і герцогиня Кембриджські не перестають повторювати — залишайтеся на домашній ізоляції заради медиків. Адже працівники медустанов кожен день ризикують життям заради інших! Навіть в стінах свого котеджу в Норфолку Кейт і Вільям продовжують посилено працювати, а також час від часу виходити на зв'язок із зовнішнім світом. Сьогодні, 17 квітня пара з'явилася в прямому ранковому ефірі британської служби ВВС.

Герцог і герцогиня Кембриджські з'явилися онлайн в дуже домашніх образах. Навіть якось незвично бачити королівську пару у таки аутфытах. Кетрін віддала перевагу кофтині в чорно-білу горизонтальну смужку. А Вільям надів зелений светр, з-під якого виднілася проста блакитна сорочка.

У міні-інтерв'ю для ВВС подружжя вкотре подякували медичних працівників. А Кетрін навіть зазначила, що життя вже не буде колишнім. Пандемія коронавіруса і настільки тривала суспільна ізоляція в будь-якому випадку змусять переосмислити багато речей.

Крім того, Кейт зазначила, що вдома на карантині вони з Вільямом постійно займаються уроками з дітьми. А Вільям трохи іронічно зазначив, що віддалене освіта — це "весело".

Відзначимо, що 6-річний принц Джордж і 4-річна принцеса Шарлотта дома часу дарма точно не втрачають. Діти кожен день навчаються дистанційно. Більш того, судячи за зауваженнями Міддлтон, Джордж і Шарлотта навіть на карантині не отримують від батьків поблажок! Навіть у день католицького Великодня — 12 квітня! Діти були впевнені, що так і треба, потрібно вчитися.

“будь ласка, не кажіть дітям, це секрет, але ми вчилися навіть у свята. Відчуваю себе жорстокою", — зі сміхом зізналася герцогиня Кембриджська. Принц Вільям заявив, що навчання вдома — це забавно, а Кетрін додала, що це ще й непросто.

Також подружжя зізналося, що домашня ізоляція — виклик навіть для них. Вони зайняті з самого ранку і до пізнього вечора. Крім того, не вистачає живого спілкування з рідними.

За словами Вільяма і Кетрін, вони часто спілкуються з іншими членами королівської сім'ї по відео зв'язку. Правда, принц Вільям так і не уточнював, чи це стосується спілкування герцогів Сассекских — принца Гаррі і Меган Маркл. Принц Вільям попросив не забувати про своїх рідних. Він впевнений, що підтримка близьких допоможе в цей непростий для усіх час.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чому Кейт Міддлтон обожнює зелений колір в одязі.