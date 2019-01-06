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"Називайте мене "Геля": Никитюк вирішила "змінити" ім'я

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2019 - 09:55
"Називайте мене "Геля": Никитюк вирішила "змінити" ім'я
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча проїхалася на розкішному авто

Українська телеведуча і зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк показала підписникам, через що вирішила "змінити" ім'я. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, дівчину знімала подруга, яка вирішила поцікавитися, куди їде Никитюк. Відповідь телеведучої була вельми оригінальною.

&quot;Називайте мене &quot;Геля&quot;: Никитюк вирішила &quot;змінити&quot; ім'я

Скріншот з відео (instagram.com/lesia_nikituk)

"Називайте мене не Леся. Називайте мене "Геля", тому що я на Гелендвагені", - сказала вона.

&quot;Називайте мене &quot;Геля&quot;: Никитюк вирішила &quot;змінити&quot; ім'я

Скріншот з відео (instagram.com/lesia_nikituk)

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, що Нікітюк дійсно знаходиться за кермом потужного позашляховика, який у народі прозвали "Кубик". Примітно, що відео було розташоване в Stories, тому можливості прокоментувати слова телеведучої в її шанувальників не було.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали як українські знаменитості привітали своїх шанувальників з Новим 2019 роком та продемонстрували свої ідеальні фігури. LITE запропонував вибрати з шести українських зірок найдовгоногішу і найрозкішнішу красуню.

Крім того, Леся Нікітюк показала з ким провела новорічну ніч. І похвалилася подарунками, які знайшла під ялинкою.

Ще ми писали про прикру неприємніть, яка трапилася з "Богинею ламінату" прямо в новорічну ніч. Вандали розбили вікно в її машині, і понівечили сусідній автомобіль.

Факти про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)

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