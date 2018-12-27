Названо склад журі Національного відбору на Євробачення 2019

Фото: (прес-служба телеканалу СТБ)

З 9 лютого в прямих ефірах судді будуть оцінювати виступи учасників

Став відомий склад членів журі Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019, який відбудеться в Ізраїлі. Порівняно з минулим роком змін не відбулося - з 9 лютого в прямих ефірах оцінювати виступу учасників і разом з глядачами вибирати пісню, яка представить Україну, будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Зазначимо, що телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ вже завершили прийом заявок від артистів та музичних колективів, бажаючих представити Україну на Євробаченні 2019.

"Ми задоволені цим складом журі і поки не бачимо необхідності його міняти. Кожен з наших суддів професіонал, кожен сильний у своєму напрямку. Вони відмінно доповнюють один одного. Їх оцінки і різниця поглядів на кращу пісню створюють поле для палких дискусій. Хто знає, може бути в цьому році нас чекає щось нове, і наші члени журі виявляться єдині у виборі переможця, - зазначила Наталія Франчук, керівник Національного відбору на Євробачення.

Згідно з правилами, переможці першого етапу Нацвідбору – Всеукраїнського попереднього відбору будуть оголошені на сайтах телеканалів СТБ та Громадського мовлення UA: Перший не пізніше 20 січня

Прямі ефіри Національного відбору 2019 пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Також в ефірі СТБ глядачі побачать спецпроект "Небачене Євробачення" про все, що відбувається за лаштунками головного музичного конкурсу країни.

Музичний продюсер Національного відбору 2019 - Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Нагадаємо, що на дитячому Євробаченні 2018 представниця України посіла четверте місце. Дарина Красновецька виступала на конкурсі першою. Вона виконала пісню "Say Love". Фінал конкурсу відбувся 25 листопада в Мінську.

Ми також писали про те, що супермодель Бар Рафаелі та шоумен Ерез Таль стануть ведучими пісенного конкурсу Євробачення 2019, який пройде в Ізраїлі з 14 по 18 травня під девізом "Дозволь собі мріяти". При цьому, як пише місцева газета, їм будуть допомагати ще кілька співведучих.

До речі, українська група MNISHEK представила пісню "Туман", з якою візьме участь у Нацвідборі на Євробачення 2019.

Відео: РБК-Україна