ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Повинна бути вільна": Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про заміжжя

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.10.2019 - 12:37
"Повинна бути вільна": Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про заміжжя
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка розповіла про свої пріоритети

Екс-"ВІА Гра", співачка, дизайнер, а тепер ще і починаюча актриса Надія Мейхер завжди була для своїх шанувальників уособленням жіночності та сексуальності. Її відверті фотосети і хвилюючі форми до цих пір розбурхують розуми фанів, а саму артистку називають "українською Монікою Беллуччі". В інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" вона чесно зізналася, що з побоюванням ставилася до ідеї заміжжя, а також розповіла про роль творчості у своєму житті.

Незважаючи на те, що у 2002 році Надія народила первістка, сина Ігоря від бізнесмена Олександра Ліщенко, розпрощатися зі сценою вона була не в силах.

"Я вважала – ні. Я і мій син – це і є сім'я. Коли я завагітніла, відчула, що я до цього абсолютно не готова. Але, як і раніше, мені дуже хотілося творчої реалізації", - зізналася співачка.

&quot;Повинна бути вільна&quot;: Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про заміжжя

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Після появи на світ сина, Надія, недовго думаючи, знову повернулася в рідний колектив, адже на її місце претендувало чимало дівчат, але поступатися комусь вона не хотіла.

"Я не думала про сім'ю. Я вважала, що завжди повинна бути така внутрішньо вільна. Я боялася заміжжя, що воно мене поставить в якісь рамки", - аргументувала своє рішення співачка.

Ні положення Олександра в суспільстві, ні його фінансові можливості, наявність спільного сина не змогло утримати зірку поруч із бізнесменом, адже самореалізація була для неї на першому місці.

&quot;Повинна бути вільна&quot;: Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про заміжжя

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Раніше Надія Мейхер показала ідеальну розтяжку. Співачка активно займається танцями, зокрема, балетом.

До речі, Надія Мейхер вразила мережу історією з бурхливої юності. Майбутня зірка не могла похвалитися ідеальним поведінкою і сама назвала себе "відірви та викинь".

"Завжди хочу": томна Надія Мейхер зробила відверте зізнання "Вампірично чарівна": екс-"ВІА-Гра" звела з розуму глибиною декольте і потужною мотивацією
Новини України Надія МейхерВІА Гра
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся