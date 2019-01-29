Нацвідбір на Євробачення 2019: Bahroma — музика, наповнена сенсом

Фото: Колаж (РБК-Україна)

З якою піснею буде виступати колектив ще не відомо

Чому альтернативщищки, які вважають Євробачення "блискучим конкурсом страз", вирішили спробувати удачу вдруге на Нацвідборі розбирався LITE.

Bahroma колектив загадковий і таємничий, за 10 років існування групи можна нарахувати з десяток інтерв'ю в друкованих виданнях, ще менше відео про них. Дійсно, незважаючи на те, що група збирає великі майданчики, хлопці мало про себе говорять.

"Нам не подобається говорити про самих себе зважаючи на нашу скромность. А головна родзинка групи Bahroma — наша музика", - зізнався якось фронтмен гурту Роман Бахарєв.

Фото: (instagram.com/bahroma)

Відомо лише кілька фактів про створення Bahroma. Перше, це те, що красива назва групи — це слово, яке складається з перших літер імені та прізвища фронтмена Роман Бахарєва. І друге, що у групи 3 дня народження. За однією з версій роком народження гурту прийнято вважати 2009, коли тільки народилася назва та ідея. За іншою – день народження Bahroma припадає на 2011 рік – вихід першого серйозного синглу групи "Надовго". І третя, відлік "великої" історії групи ведеться з 14 лютого з 2014 року – дня, коли Інтернеті вийшов дебютний диск Bahroma "Всередині".

Фото: (instagram.com/bahroma)

Альтернативна рок-група Bahroma з тих пір впевнено зайняла нішу скромних геніїв української рок-музики, вони ділили сцену з такими мастодонтами, як Океан Ельзи, Hurts, BrainStorm, Ляпис Трубецкой, Good Charlotte.

У їх творчій скарбничці є саунтрек до популярному молодіжному серіалі, пісню "На глибині" можна почути у серіаліті "Київ вдень і вночі".

Фото: (instagram.com/bahroma)

Хлопці дають щорічно десятки концертів в Україні та за її межами, а про те, чому вони в цьому році знову зважилися на участь у Нацвідборі кажуть просто.

BAHROMA - На Глибині (youtube.com)

BAHROMA - Іскрами (youtube.com)

BAHROMA - На Південь (youtube.com)

"Мені здається, Євробачення в Україні перестає бути "блискучим конкурсом страз". Він стає більш музичним і наповненим змістом. Через вісім років нам є що сказати. За плечима маємо великий досвід, але ми все так само залишилися чесними зі своїм слухачем", - стверджує фронтмен гурту Роман Бахарєв.

Пісня для виступу на Нацвідборі вже готова, але її поки що тримають у таємниці.

"Обіцяємо вас порадувати зворушливою піснею і крутим виступом", - пообіцяли музиканти Bahroma.

Склад групи BAHROMA:

Роман Бахарєв — гітара, вокал

Дмитро Крузо — гітара

Юрій Нацвлішвілі — бас-гітара

Олександр Баринов — ударні

Крім того, вже відомий порядок виступу артистів на Нацвідборі на Євробачення 2019. Bahroma виступає під нормеров 8 в перший день прямих ефірів.

А ще нещодавно ми писали про ще одного учасника Нацвідбору на Євробачення 2019 — "ЦеШо". Прогресивні експериментатори нового формату поборються за право предствалять Україну в Тель-Авіві.

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