Наталя Сумська розповіла, як ревнує чоловіка-актора до інших жінок

В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», народна артистка України Наталя Сумська розповіла про стосунки з сестрою Ольгою, ревнощі в шлюбі з актором Анатолієм Хостікоєвим і професію їхнього сина, а також розкрила секрет сімейного щастя.

Наталя Сумська вже більше 40 років працює в театрі імені Франка. Та виявляється, колись вона не хотіла бути акторкою.

«Побоювалася впливу батьківського, тому що тато і мама були потужними акторами. Їхній погляд і оцінка в творчості були для мене вкрай важливими і хвилюючими», – пояснює Наталя Сумська.

Та батьки завжди підтримували Наталю і її бажання бути актрисою. А вона дивилася на їхній приклад і розуміла – двом акторам є місце під одним дахом. Тож вона й сама знайшла особисте щастя з колегою – Наталя вже 20 років одружена з актором Анатолієм Хостікоєвим. Проте разом пара довше. Для Наталі це вже другий шлюб, для Анатолія – третій, і їхній спільний син В’ячеслав пішов стопами батьків, від чого Наталя тільки тішиться.

«Він і спілкується рідною мовою, і любить ту справу, якій він віддав перевагу. Я люблю його роботи на сцені, хоча й хочеться якісь зауваження зробити, але я себе стримую», – розповідає акторка в інтерв’ю «Ранку з Україною».

У серіалі «Роксолана» чоловік Наталі та її сестра Ольга грають пристрасне кохання. Журналісти каналу «Україна» поцікавились в акторки, чи не відчувала вона в той момент ревнощів.

«Це воно тільки пристрасним зветься, – каже Наталя. – Один раз взяв на руки, відніс, пригорнув. Красивіших людей я ще в житті не бачила. У нього така здатність перевтілюватись – турок. Звичайно, не закохатися в такого і красеня, і потужну особистість неможливо».

Наталя Сумська та Анатолій Хостікоєв справді красива пара. Та як зізналась артистка, в їхньому повсякденному житті все ж було місце для ревнощів.

«Ревнощі – це добре, це такі почуття! Ти не спиш. Я теж ревнувала. Он та пройшла, і вона балакає з ним, а я «про що вона говорить?» І вже ціла купа версій в голові – а щось у мене не так, а, можливо, треба підтягнутися, краще одягнутися, я подобаюсь йому чи ні. Я ревную й досі… трошки», – говорить акторка.

Велика родина Сумських (фото: соцмережі артистів)

За словами Наталі, секрет родинного щастя полягає в тому, що потрібно працювати над стосунками: «Мабуть, секрет у тому, щоб зберігати цей шлюб і стосунки, зберігати настрій. Тому що ми живі люди і ми віддаємося почуттям. Нам потрібно зберегти – мені в ньому, а йому в мені – цей настрій для роботи»

Сестри Наталя і Ольга Сумські – не тільки дві популярні акторки, але й красиві жінки. Відповідаючи на питання, чи не було в їхніх стосунках з сестрою суперництва, Наталя зазначила, що радіє і професійним, і особистим здобуткам Ольги.

«Я дуже рада, що сестра має багато роботи. Рада за неї як за матір і бабусю, що в неї є доньки, є онука. Родина продовжується!» – прокоментувала Наталя Сумська в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.