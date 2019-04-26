Наталя Могилевська заговорила про особисте: Щаслива народитися заново!

Популярна співачка Наталя Могилевська – дуже гармонійна, сильна і різнобічна особистість. Співачка захоплюється духовними практиками, займається йогою, пише книги, дає концерти і танцює, щоразу доводячи на сцені, що звання переможниці шоу Танцюють всі дісталося їй по праву. Так, виявилося, що артистку часто запрошують на лекції та майстер-класи в якості спікера, де вона може поділитися своїм досвідом і мудрістю з іншими. Про це вона написала в Instagram.

Після виходу в світ книги співачки "Наталя Могилевська. Худнемо разом", вона стала ще ближче до свого слухача та глядача, отримавши можливість на особистих зустрічах відкрито спілкуватися і передавати свої знання і навички.

"Після виходу книги мене стали часто запрошувати на закриті тренінги з майстер-класами для великих компаній. Це стає частиною мого життя. Я щаслива спілкуватися з моїм глядачем так близько, і щаслива поділитися своїм практичним досвідом. Адже мені не раз довелося народитися заново", - написала вона.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також артистка супроводила надихаючий текст життєрадісним фото. Чарівна Наталя з природним і ніжним макіяжем позує на фоні білосніжного букета.

Підписники захоплювалися зовнішнім виглядом і внутрішньою силою співачки і посешили нааписать їй чимало теплих слів.

"Гарна!", "Говорите на будь-яку тему, все буде цікаво послухати! Просто неймовірний досвід отримує кожен Ваш фанат при спілкуванні з Вами, Наталя", "Наталя, ви така чарівна, мила, ніжна на фото а такі білосніжні квіти", "Велика трудівниця і розумниця! Наташа, щастя Вам!" "Людина з великої літери!", "У вас дуже гарні очі.І квіти вам до лиця", - відзначали натхненні шанувальники.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала фото без макіяжу, зроблене під час поїздки в Індію.

Раніше вона запропонувала шанувальникам вгадати, куди вирушила на відпочинок і поділилася віршем власного написання.