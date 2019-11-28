Наталія Могилевська здивувала новорічною традицією: Ялинка стоїть вже 8 років

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Більше того, співачка зустрічає новий рік 30 листопада!

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше блиснула формами в леопардовому сукню, на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповіла, що зустрічає Новий рік 30 листопада.

В ексклюзивному інтерв'ю відома артистка Наталія Могилевська згадала про яскраву новорічної традиції минулих років:

"Артисти в Новий рік завжди працюють, тому я святкую заздалегідь – у мене така традиція. Наприклад, 30 листопада я збирала компанію друзів і приїжджало в той час безліч людей з усього СНД у гості – це були дуже круті вечірки! Я робила так, тому що дуже люблю Новий рік – мандарини і таке інше. І це були найкрутіші гуляння!", – поділилася Наталія Могилевська з журналістами каналу "Україна".

Також зірка зізналася, що в останні роки веде абсолютно унікальний спосіб життя. Співачка відмовилася від тусовок, регулярно відвідує свого вчителя в Індії і стала вегетаріанкою. Навіть до святкування Нового року у Наталії свій оригінальний підхід.

"Зараз же я втратила інтерес до вечірок взагалі, стала їздити в Індію і медитувати, а приїжджаючи з концертів, люблю побути в тиші. Але, в принципі, якщо захочу – відсвяткую. Наприклад, у мене День народження 2-го серпня, коли нікого немає в місті, тому я його святкувала 2-го вересня. У Новий рік ми артисти працюємо, і виходить, що мого улюбленого свята мене позбавила робота. Тому я його святкую 30 листопада. А ялинка у мене стоїть вже років 8, я її не розбираю", – розповіла артистка за лаштунками святкового шоу "Привіт, 20!".

Наталя Могилевська на зйомках новорічного шоу (фото: "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала визнанням про конфлікт з Могилевською! Артистки не спілкувалися кілька років.

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу", - каже Регіна.