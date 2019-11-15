Вода з Карпат і жива їжа: Могилевська розповіла про "дивні" звички

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська зазначає: "Я дуже нудна людина для суспільства"

Популярна українська співачка Наталія Могилевська на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!" (де блиснула стрункими ніжками в латексному вбранні), яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповіла, з чого починається її звичайний день і чому вона нудна для суспільства.

У відвертому інтерв'ю Наталія Могилевська зізналася, що у неї немає ніяких святкових традицій. Більше того, артистка веде абсолютно унікальний спосіб життя.

"Я абсолютно незвично живу, і я незвичайна людина. Я не їм м'яса, встаю вранці, виходжу на вулицю і рву подорожник або кульбабу на пробіжці з собакою, кладу це все в салат і п'ю зелений коктейль з листям льону. Я їм тільки живу сиру їжу, воду мені привозять із Карпат, а якщо її заморозити, вона перетворюється в одну велику сніжинку", – поділилася Наталя Могилевська в інтерв'ю журналістам каналу "Україна".

Наталя Могилевська на зйомках новорічного шоу ТК "Україна" (фото: прес-служба)

Артистка постійно відвідує свого "вчителя" в Індії і вчиться бачити світ по-новому. Могилевська, яка раніше була частим гостем на вечірках, зараз наповнює своє життя іншими благами:

"У нас в місті немає ні живого повітря, ні живої води. Мені не цікавий алкоголь, і я не вживаю наркотиків, я дуже нудна людина для суспільства. Єдине, що не нудно – я дуже люблю життя і дуже люблю людей! Люди – це останнє, що не нудно!" – розповіла артистка за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Нагадаємо, що режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Зазначимо, раніше ведуча каналу "Україна" розповіла про забавне знайомство з Вінником та Сердючкою.