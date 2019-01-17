"Настюшка-небезпека": Івлєєва приголомшила образомм героїні Marvel

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Ведуча перевтілилася в рудоволосу бестію

Популярна блогер та екс-ведуча українського тревел-шоу "Орел і Решка" Анастасія Івлєєва продовжує дивувати шанувальників своїми яскравими трансформаціями. Раніше дівчина поділилася фото з новою зачіскою і навіть показала, хто надихнув її на такі зміни. На нових знімках в Instagram Настя ж і зовсім постала в образі сексуальної героїні коміксів.

На фото Івлєєва зображена з довгим рудим волоссям з незрозумілою зброєю в руках. Красуня одягнена в чорні шкіряні штани з ланцюгами, топ, куртку та черевики і позує на тлі проводів і нагромадження меблів і старої техніки.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Ведуча, яка зустрічається з популярним російським репером Елджеєм, ніяк не пояснила, чим викликане таке перевтілення, лише лаконічно підписала публікацію "2019".

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Фани прийшли в захват від нового образу Насті і будують припущення в коментарях, де ж вона з'явиться в подібному вигляді. Деякі зазначили, що він дуже схожий на образ героїні коміксів Marvel "Люди Х" Джину Грей. Інші ж порівняли її з Русалонькою, а також героїнею фільмів "Матриця" і "Вбити Білла". Дехто припустив, що це були зйомки нового кліпу Елджея.

"Чомусь нагадав кіно "Вбити Білла", "Оооочень крута, вогонь", "Ніколи Настю не коментувала ) але ці фото просто бомба, Красуня", "Типо Брітні в кліпі токсик", "Настюшка-небезпека", "Дуже гарно", "Будеш у кліпі Льоші?", "Прям у фільмі грати супер героїню", "Русалочка, вже не та...", "Ого, який несподіваний образ!", "Клипец знімаєте??)))" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/_agentgirl_)

Нагадаємо, днями якийсь Артур Альбертович Бестаев подав в суд на журналіста Юрія Дудя і телеведучу Анастасію Івлєєву, щоб захистити Путіна. Росіянин дуже близько взяв до серця слова зірки "Орла і Решки" про главу РФ.

Ми також писали, що ведучі Орла і Решки оголосили про фінал шоу. Сезон "Перезавантаження", який запустили в 2017 році, вели троє ведучих - Анастасія Івлєєва, Антон Птушкін і Овсій Ковальов.