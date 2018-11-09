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ПТП та NK: Настя Каменських вразила "леопардовим" образом

Lite » Зірки 09.11.2018 - 20:27
Фото: Потап і Настя (instagram.com/kamenskux)
Фото: Потап і Настя (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала яскравий спортивний стиль для осені

Настя Каменських, яка так надихається леопардовим стилем, рассмешила шанувальників черговим спортивно-леопардовим виглядом. Відповідне фото вона опублікувала у себе на Instagram-акаунті.

Настя і Потап в жовтих куртках на стилі 90-х продемонстрували спортивні костюми.

ПТП та NK: Настя Каменських вразила &quot;леопардовим&quot; образом

Фото (instagram.com/kamenskux)

Каменських у витонченому леопардовому вбранні підкреслила чорними черевиками модний лук.

ПТП та NK: Настя Каменських вразила &quot;леопардовим&quot; образомФото поста (instagram.com/realpotap)

Підписники відзначили стильний яскравий образ виконавців. Багато хто з гумором відреагував на фото.

"Якщо чесно, то круто. Стиль 90-х повертається в моду", - зазначила одна фанатка.

"Гарний колір щоб в листі ховатися і взагалі класний. Я люблю такий", - зазначила ще одна фанатка.

"Фотка крута! Просто вогонь! Респект!" - восхвалился ni_kolai3027

ПТП та NK: Настя Каменських вразила &quot;леопардовим&quot; образомПТП та NK: Настя Каменських вразила &quot;леопардовим&quot; образом

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Зазначимо нещодавно STYLER писав про сім модних трендів цього сезону, в пошані якого тигрові і леопардові принти, смужки зебри, а також геометрія жирафа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула пробував спокусити Настю Каменських на сольну кар'єру.

Надя Дорофєєва в облягаючому леопардовому сукню вразила шанувальників.

Відео: РБК-Україна

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