ПТП та NK: Настя Каменських вразила "леопардовим" образом

Артистка показала яскравий спортивний стиль для осені
Настя Каменських, яка так надихається леопардовим стилем, рассмешила шанувальників черговим спортивно-леопардовим виглядом. Відповідне фото вона опублікувала у себе на Instagram-акаунті.
Настя і Потап в жовтих куртках на стилі 90-х продемонстрували спортивні костюми.
Фото (instagram.com/kamenskux)
Каменських у витонченому леопардовому вбранні підкреслила чорними черевиками модний лук.
Фото поста (instagram.com/realpotap)
Підписники відзначили стильний яскравий образ виконавців. Багато хто з гумором відреагував на фото.
"Якщо чесно, то круто. Стиль 90-х повертається в моду", - зазначила одна фанатка.
"Гарний колір щоб в листі ховатися і взагалі класний. Я люблю такий", - зазначила ще одна фанатка.
"Фотка крута! Просто вогонь! Респект!" - восхвалился ni_kolai3027
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Зазначимо нещодавно STYLER писав про сім модних трендів цього сезону, в пошані якого тигрові і леопардові принти, смужки зебри, а також геометрія жирафа.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула пробував спокусити Настю Каменських на сольну кар'єру.
Надя Дорофєєва в облягаючому леопардовому сукню вразила шанувальників.
Відео: РБК-Україна