Настя Каменських похвалилася ідеальною засмагою і плоским животиком в діловому образі

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя приміряла трендовий брючний костюм білого кольору

Настя Каменських не тільки одна з найбільш стильних, але і активних зірок українського шоу-бізнесу. Красуня встигає відвідувати десятки виступів і ТБ-зйомок (до речі, на даний момент Потап і Настя є тренерами шоу Голос країни-10). Крім цього Каменських однією з перших освоює нові соцмережі! У Насті один з найпопулярніших серед українських селебрітіс каналів в мега-популярній мережі Tik Tok. Кількість підписників — понад 560 тисяч. А кількість загальних лайків досягла 4,8 мільйонів!

На своїй сторінці в мережі Tik Tok Настя публікує забавні короткі відео на абсолютно різні теми. В основному це для співачки відмінна можливість "просувати в маси" свої нові пісні. Під фрагмент того чи іншого свого хіта Настя записує динамічні ролики.

Ще одна топ-тема — образи Каменських. Виконавиця записує відео в нових стильних образах. Дозволяючи як можна краще їх розглянути, чого не зробиш з допомогою однієї тільки фотографії. На одному з недавніх відео NK позує в ультра трендовому в цьому сезоні брючному костюмі білого кольору. Підкреслимо, що костюм саме білого кольору — must have весни-літа 2020! Українські та зарубіжні дизайнери виділили білий як провідний колір сезону.

Скріншоти: tiktok.com/@nkofficial

Настя обрала вбрання з класичними брюками і подовженим блейзером без коміра. Довершує Образ не блуза або сорочка, а бра-топ без бретелей — ще одна трендова річ майбутнього літа. Виконавиця демонструє розкішний загар. А також не упустила можливість похвалитися ідеальними формами — струнким животиком і пишними грудьми.

Відео: tiktok.com/@nkofficial

Довершує образ Насті макіяж з акцентом на губи леді-вамп — з темною помадою. Волосся співачка розпустила, зібравши їх в пишні локони. З прикрас — тонкий ланцюжок і гвоздики з діамантиками у вухах.