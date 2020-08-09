Настя Каменських в леопардовому купальнику запропонувала незвичайний спосіб підбадьоритися (відео)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Поизитивна співачка весело вилила на себе відро води

Настя Каменських повернулася з відпочинку в Туреччині - і якраз вчасно, адже її улюблена собачка Мімі породи бішон фризе стала мамою і народила чарівних цуценят. Співачка із задоволенням няньчиться з малюками і показує їх шанувальникам. У новій публікації зірка поділилася забавним відео, які полюбила знімати влітку, в якому запропонувала веселий спосіб почати день і підбадьоритися зранку.

У ролику Настя зображена в цілісному леопардовому купальнику і джинсових шортах. З ефектом задом наперед вона показала, як виливає на себе миску з водою і мокра задоволено посміхається.

"Свіжий спосіб почати день. Доброго ранку, світ", - прокоментувала Каменських англійською мовою.

Шанувальники захоплюються красою артистки і дякують їй за позитив.

Захоплююся твоєю красою

Дитячий садок

Даруй нам дощику Настюха!

Красиво

Яка краса !

Настя умничка чудова незрівнянна дівчина як завжди Красуня

Диво, подивився раз 30 напевно

І що далі?

Залипла

Настя, дякую Вам за позитив!!!

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських зворушила ніжністю з новонародженими малюками - цуценятами своєї собаки Мімі.

Також ми писали, що Настя Каменських у відвертому чорному бікіні з бахромою показала на камеру свої апетитні форми.