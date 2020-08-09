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Настя Каменських в леопардовому купальнику запропонувала незвичайний спосіб підбадьоритися (відео)

Неділя 09 серпня 2020 17:03
Настя Каменських в леопардовому купальнику запропонувала незвичайний спосіб підбадьоритися (відео)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Поизитивна співачка весело вилила на себе відро води

Настя Каменських повернулася з відпочинку в Туреччині - і якраз вчасно, адже її улюблена собачка Мімі породи бішон фризе стала мамою і народила чарівних цуценят. Співачка із задоволенням няньчиться з малюками і показує їх шанувальникам. У новій публікації зірка поділилася забавним відео, які полюбила знімати влітку, в якому запропонувала веселий спосіб почати день і підбадьоритися зранку.

У ролику Настя зображена в цілісному леопардовому купальнику і джинсових шортах. З ефектом задом наперед вона показала, як виливає на себе миску з водою і мокра задоволено посміхається.

"Свіжий спосіб почати день. Доброго ранку, світ", - прокоментувала Каменських англійською мовою.

Шанувальники захоплюються красою артистки і дякують їй за позитив.

  • Захоплююся твоєю красою
  • Дитячий садок
  • Даруй нам дощику Настюха!
  • Красиво
  • Яка краса !
  • Настя умничка чудова незрівнянна дівчина як завжди Красуня
  • Диво, подивився раз 30 напевно
  • І що далі?
  • Залипла
  • Настя, дякую Вам за позитив!!!

Настя Каменських в леопардовому купальнику запропонувала незвичайний спосіб підбадьоритися (відео)

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських зворушила ніжністю з новонародженими малюками - цуценятами своєї собаки Мімі.

Також ми писали, що Настя Каменських у відвертому чорному бікіні з бахромою показала на камеру свої апетитні форми.

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