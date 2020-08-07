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В бікіні з бахромою: томна Настя Каменських розохотила мережу жарким фото

П'ятниця 07 серпня 2020 17:58
В бікіні з бахромою: томна Настя Каменських розохотила мережу жарким фото
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка похвалилася апетитними і пружним тілом в купальнику

Настя Каменських вже повернулася з Туреччини, де вдало поєднала пляжний відпочинок з роботою і виступами. Однак співачка продовжує балувати шанувальників жаркими відпускними кадрами, яких вона явно зробила чимало! Артистка із задоволенням засмагала і купалася і попутно демонструвала свою колекцію купальників і апетитну фігуру.

На свіжому знімку Настя також з'явилася в бікіні, причому дещо незвичному - чорний купальник прикрашений грайливою бахромою на грудях і стегнах. Свій модний образ зірка доповнила великими окулярами і годинником.

33-річна Каменських відображена на пірсі на тлі моря, при цьому її волосся мокре - судячи з усього, вона тільки що вийшла з води.

"Чули чудові новини? Сьогодні п'ятниця!" - підписала фото виконавиця.

Фолловери не залишилися осторонь і засипали Настю захопленими коментарями, особливо відзначаючи її спокусливу і підтягнуту фігуру.

  • Браво
  • Краща
  • Прекрасна тигриця
  • ого солодка
  • Шикарна Настя!
  • З таким потапу пощастило )))
  • Красуня!
  • Красуня принадність
  • Хороша чертовка
  • ідеал привабливості і чарівності спокуслива і апетитна Золота рибка
  • Фігура топ

В бікіні з бахромою: томна Настя Каменських розохотила мережу жарким фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Настя Каменських умилила поповненням в сім'ї - її улюблена собачка Мімі народила цуценят.

До речі, раніше Настя Каменських похвалилася своїм значимим досягненням і поділилася радістю.

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