ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Настя Каменских в леопардовом купальнике предложила необычный способ взбодриться (видео)

Воскресенье 09 августа 2020 17:03
Настя Каменских в леопардовом купальнике предложила необычный способ взбодриться (видео)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Поизитивная певица весело вылила на себя ушат воды

Настя Каменских вернулась с отдыха в Турции - и как раз вовремя, ведь ее любимая собачка Мими породы бишон фризе стала мамой и родила очаровательных щеночков. Певица с удовольствием нянчится с малышами и показывает их поклонникам. В новой публикации звезда поделилась забавным видео, которые полюбила снимать этим летом, в котором предложила веселый способ начать день и взбодриться с утра.

В ролике Настя запечатлена в цельном леопардовом купальнике и джинсовых шортах. С эффектом задом наперед она показала, как выливает на себя миску с водой и мокрая довольно улыбается.

"Свежий способ начать день. Доброе утро, мир", - прокомментировала Каменских на английском языке.

Поклонники восхищаются красотой артистки и благодарят ее за позитив.

  • Восхищаюсь твоей красотой
  • Детский сад
  • Даруй нам дощику Настюха!
  • Красиво
  • Какая прелесть !
  • Настя умничка замечательная бесподобная девушка как всегда Красавица
  • Заглядение, посмотрел раз 30 наверно
  • И что дальше?
  • Залипла
  • Настя, спасибо Вам за позитив!!!

Настя Каменских в леопардовом купальнике предложила необычный способ взбодриться (видео)

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских растрогала нежностью с новорожденными малышами - щенками своей собаки Мими.

Также мы писали, что Настя Каменских в откровенном черном бикини с бахромой показала на камеру свои аппетитные формы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Настя Каменскихфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь