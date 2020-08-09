Настя Каменских в леопардовом купальнике предложила необычный способ взбодриться (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поизитивная певица весело вылила на себя ушат воды

Настя Каменских вернулась с отдыха в Турции - и как раз вовремя, ведь ее любимая собачка Мими породы бишон фризе стала мамой и родила очаровательных щеночков. Певица с удовольствием нянчится с малышами и показывает их поклонникам. В новой публикации звезда поделилась забавным видео, которые полюбила снимать этим летом, в котором предложила веселый способ начать день и взбодриться с утра.

В ролике Настя запечатлена в цельном леопардовом купальнике и джинсовых шортах. С эффектом задом наперед она показала, как выливает на себя миску с водой и мокрая довольно улыбается.

"Свежий способ начать день. Доброе утро, мир", - прокомментировала Каменских на английском языке.

Поклонники восхищаются красотой артистки и благодарят ее за позитив.

Восхищаюсь твоей красотой

Детский сад

Даруй нам дощику Настюха!

Красиво

Какая прелесть !

Настя умничка замечательная бесподобная девушка как всегда Красавица

Заглядение, посмотрел раз 30 наверно

И что дальше?

Залипла

Настя, спасибо Вам за позитив!!!

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских растрогала нежностью с новорожденными малышами - щенками своей собаки Мими.

Также мы писали, что Настя Каменских в откровенном черном бикини с бахромой показала на камеру свои аппетитные формы.