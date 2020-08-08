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Нескінченно мило: Настя Каменських зворушила ніжністю з новонародженими малюками

Субота 08 серпня 2020 15:45
Нескінченно мило: Настя Каменських зворушила ніжністю з новонародженими малюками
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка зачарувала милими кадрами

Настя Каменських недавно поділилася радісною новиною про поповнення в сімействі - її улюблениця Мімі стала мамою і народила цуценят. Новонароджені малюки, як і мама, все з білосніжною шортскою і виростуть справжніми красенями породи бішон фрізе. Співачка не може натішитися появою на світ милих крихіток, і показала ніжне відео з їх участю в Instagram.

Артистка без макіяжу в домашній обстановці тримає на руках малюка, поки його братики і сестрички досліджують все навколо і не відходять від артистки. Один заліз до неї на плече і непогано там влаштувався, але співачка акуратно встигла спустити малюка, щоб він ненароком не впав.

"Вони ідеальні! Нехай Ваш день почнеться в цій ніжності і милоти", - підписала англійською зворушливі кадри Настя.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого - їх зворушила поведінка співачки з маленькими непосидами.

  • Смішні крихти. Як морські свинки зараз
  • Милота
  • Яке диво
  • Ніжність
  • Ви просто ніжність
  • Як же це мило
  • Яке диво
  • які милашки
  • Божечки, які вони гарні
  • Які гарненькі
  • Яка ти справжня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у відвертому чорному бікіні з бахромою показала на камеру свої апетитні форми.

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Новини України Настя Каменських
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