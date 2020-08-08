Нескінченно мило: Настя Каменських зворушила ніжністю з новонародженими малюками

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка зачарувала милими кадрами

Настя Каменських недавно поділилася радісною новиною про поповнення в сімействі - її улюблениця Мімі стала мамою і народила цуценят. Новонароджені малюки, як і мама, все з білосніжною шортскою і виростуть справжніми красенями породи бішон фрізе. Співачка не може натішитися появою на світ милих крихіток, і показала ніжне відео з їх участю в Instagram.

Артистка без макіяжу в домашній обстановці тримає на руках малюка, поки його братики і сестрички досліджують все навколо і не відходять від артистки. Один заліз до неї на плече і непогано там влаштувався, але співачка акуратно встигла спустити малюка, щоб він ненароком не впав.

"Вони ідеальні! Нехай Ваш день почнеться в цій ніжності і милоти", - підписала англійською зворушливі кадри Настя.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого - їх зворушила поведінка співачки з маленькими непосидами.

Смішні крихти. Як морські свинки зараз

Милота

Яке диво

Ніжність

Ви просто ніжність

Як же це мило

Яке диво

які милашки

Божечки, які вони гарні

Які гарненькі

Яка ти справжня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у відвертому чорному бікіні з бахромою показала на камеру свої апетитні форми.