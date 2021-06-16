Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!

Примітно, що зміни торкнулися не тільки репертуару Насті, але і її фігури.

У цей період співачка помітно пострункішала, перетворившись на мотиваційного лідера щодо здорового способу життя і прийняття себе для багатьох шанувальників.

Ми так звикли до вічно енергійної і спортивної Насті, що практично забули про її іпостась розкішної соул-діви та подружки репера.

Пропонуємо згадати, якою була співачка більше 10 років тому. Впевнені: на багатьох знімках ви насилу впізнаєте Каменських!

Фото: ось так Настя Каменських виглядала більше 10 років тому (vk.com/potapinastya)