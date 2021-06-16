Настя Каменских 15 лет назад: на некоторых фото звезду просто не узнать!

Примечательно, что перемены коснулись не только репертуара Насти, но и ее фигуры.

В этот период певица заметно постройнела, превратившись в мотивационного лидера по здоровому образу жизни и принятию себя для многих поклонников.

Мы так привыкли к вечно энергичной и спортивной Насте, что практически забыли о ее ипостаси роскошной соул-дивы и подружки рэпера.

Предлагаем вспомнить, какой была певица более 10 лет назад. Уверены: на многих снимках вы с трудом узнаете Каменских!

Фото: вот так Настя Каменских выглядела более 10 лет назад (vk.com/potapinastya)