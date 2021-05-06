Як прийняти і полюбити себе: Настя Каменських поділилася важливими порадами

Знаменита українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно поділилася секретами відновлення після кризи , торкнулася питання самооцінки в новому випуску власного реаліті "Дівчатка рулять".

Відповіді на питання впевненості в собі та бесіду з експертом артистка опублікувала в Instagram .

На думку NK, питання самооцінки близькі багатьом українкам.

В ході онлайн-бесіди з психотерапевтом Каменських, яка знаходиться зараз на ретриті в мексиканському Тулумі, вирішила розповісти шанувальникам, як навчитися любити себе і приймати всі свої "недосконалості".

Як зазначила експерт Світлана Ісаєнко, самооцінка є імунною системою особистості. Суспільство закладає основи нашої самооцінки ще в дитинстві, при цьому часто вони мають негативний характер.

"Нам постійно говорять, що ми не такі. Ми постійно "недо -". Але насправді ми - унікальні", - звернула увагу психотерапевт.

Щоб мати здорову самооцінку, важливо дозволяти собі проявлятися і дозволяти собі бути такими, якими ми є.

"Усі зараз засинають і прокидаються з телефоном. Тому що ми хочемо схвалення соціуму: скільки лайків нам поставили, скільки коментарів. Тобто ми хочемо постійно оціночних суджень, тому що у нас всередині немає власної точки опори", - пояснив вона.

При цьому при створенні внутрішньої точки опори людям стає абсолютно без різниці, що про них думають інші. Адже найважливіше - те, що ми думаємо про себе самі.

"Любов до себе - це не порівнювати себе з іншими, це йти у своєму власному ритмі, приймаючи себе", - додала експерт.

Каменських, своєю чергою, наголосила на важливості вміння надавати підтримку собі самому.

"Потрібно чути голос всередині себе, який говорить: ти молодець, ти заслуговуєш всього на цьому світі, ти можеш все", - вважає співачка.

NK розповіла, що в шаленому ритмі життя, в суєті та нескінченних бігах надавати собі таку підтримку дуже непросто. Однак всім людям потрібно обов'язково виділяти час на відпочинок.

"Якщо цього не буде, то рано чи пізно ми зламаємося. Тому кожен вечір, коли ми приходимо додому, потрібно проговорити щонайменше 10 подяк собі. І робити це щиро. Тільки за умови повного прийняття себе людина здатна жити щасливо, адже тоді вона по-справжньому може бути собою", - розповіла психотерапевт.

Тут ще важливо розуміти, що любити себе - не означає тільки потурати собі у всіх примхах. Це означає певну дисципліну, коли ви займаєтеся собою, пестите і плекаєте своє тіло, даєте йому все найкраще.

Каменських розповіла, що докладає чимало зусиль для роботи над собою і прагне до того, щоб позбутися потреби в чужому схваленні.

"Я відчуваю, що досягла великого прогресу на цьому шляху" - додала зірка.

Відео: Настя Каменських розповіла про самооцінку, і пояснила, як полюбити себе

Нагадаємо, випуски реаліті "Дівчатка рулять", де співачка ділитися не тільки цікавими моментами з поїздки, а й корисними порадами, виходить на YouTube каналі Насті Каменських щовівторка і четверга.