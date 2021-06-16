Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!

Сьогодні Настя Каменських - одна з найпопулярніших співачок українського шоу-бізнесу. Але раніше артистку насилу можна було уявити сольною виконавицею. Здавалося, дует "Потап і Настя", в якому Каменських співала разом з Олексієм Потапенком з 2006 року, - гармонійний союз, який неможливо розкласти на складові.

Проте, в 2017 році співачка випустила дебютний сольний альбом з масою хітів, зробила успішну кар'єру в Україні і за її межами і стала успішною творчою одиницею.

Примітно, що зміни торкнулися не тільки репертуару Насті, але і її фігури.

У цей період співачка помітно пострункішала, перетворившись на мотиваційного лідера щодо здорового способу життя і прийняття себе для багатьох шанувальників.

Ми так звикли до вічно енергійної і спортивної Насті, що практично забули про її іпостась розкішної соул-діви та подружки репера.

Пропонуємо згадати, якою була співачка більше 10 років тому. Впевнені: на багатьох знімках ви насилу впізнаєте Каменських!

Фото: ось так Настя Каменських виглядала більше 10 років тому (vk.com/potapinastya)