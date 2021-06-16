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Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!

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Київ, Середа 16 червня 2021 11:53
Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати! Фото: Настя Каменських 15 років тому - на зйомках кліпу "На раЁне" (vk.com/potapinastya)
Автор: Ольга Турчанікова

Сьогодні Настя Каменських - одна з найпопулярніших співачок українського шоу-бізнесу. Але раніше артистку насилу можна було уявити сольною виконавицею. Здавалося, дует "Потап і Настя", в якому Каменських співала разом з Олексієм Потапенком з 2006 року, - гармонійний союз, який неможливо розкласти на складові.

Проте, в 2017 році співачка випустила дебютний сольний альбом з масою хітів, зробила успішну кар'єру в Україні і за її межами і стала успішною творчою одиницею.

Примітно, що зміни торкнулися не тільки репертуару Насті, але і її фігури.

У цей період співачка помітно пострункішала, перетворившись на мотиваційного лідера щодо здорового способу життя і прийняття себе для багатьох шанувальників.

Ми так звикли до вічно енергійної і спортивної Насті, що практично забули про її іпостась розкішної соул-діви та подружки репера.

Пропонуємо згадати, якою була співачка більше 10 років тому. Впевнені: на багатьох знімках ви насилу впізнаєте Каменських!

Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!

Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!Настя Каменських 15 років тому: на деяких фото зірку просто не впізнати!

Фото: ось так Настя Каменських виглядала більше 10 років тому (vk.com/potapinastya)

Також ми пропонуємо помилуватися архівними фото Наді Дорофєєвої, зробленими, коли їй було 20 років.

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