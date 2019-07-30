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Настя Івлєєва викликала фурор в мережі пристрасним поцілунком з Елджеєм

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.07.2019 - 12:26
Настя Івлєєва викликала фурор в мережі пристрасним поцілунком з Елджеєм
Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/nastyaivleeva)

Ця зіркова парочка викликає величезний інтерес у фанатів

Екс-ведуча "Орла і Решки" Настя Івлєєва не дуже часто балує своїх шанувальників фото в соцмережах, а тим більше майже не показує свого коханого, популярного російського репера Елджея. Особисте життя цієї парочки викликає величезний інтерес у фанатів, проте вони вважають за краще особливо не афішувати свої стосунки. Лише цього літа Настя порадувала спільним фото з бойфрендом з відпочинку. Тепер же вона пішла ще далі і поділилася дуже гарячим фото з хлопцем.

На знімку, який дівчина виклала в своєму Instagram, вони з Олексієм (справжнє ім'я репера, - прим. ред.) злилися в пристрасному поцілунку. Елджей стоїть спиною до камери в шкіряній куртці з яскравими написами, також видно частину обличчя Івлєєвої, яка з насолодою закрила очі.

Настя Івлєєва викликала фурор в мережі пристрасним поцілунком з Елджеєм

Фото: Настя Ивлеева і Элджей (instagram.com/nastyaivleeva)

Фото викликало справжній ажіотаж в мережі і менше ніж за добу набрало понад 500 тисяч лайків і більше тисячі коментарів. Фолловери розчулюються чарівною парою і просять публікувати побільше таких кадрів.

  • Боже мій, це так мило
  • Це як би стильно, модно молодіжно
  • Дуже гарна пара
  • Люблю вас
  • Насть, а коли весілля
  • Красень
  • Ви таааак виглядаєте добре
  • Які ж ви класні
  • Красиві
  • Щастя вам, щоб так було завжди
  • Господи котики наші улюблені, ні, навіть птенчикиии. Щастя вам та нескінченної невичерпної любвиииииии, взаєморозуміння і просто насолоди
  • Слава Богу, ви разом

Настя Івлєєва викликала фурор в мережі пристрасним поцілунком з Елджеєм

Скріншот коментарів (instagram.com/nastyaivleeva)

Нагадаємо, схудла Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику.

Раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.

Медовий місяць? Настя Івлєєва розбурхала мережу рідкісним фото з Елджеєм Така худенька стала: Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику
Новини України Настя Ивлеева
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