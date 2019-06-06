Медовий місяць? Настя Івлєєва розбурхала мережу рідкісним фото з Елджеєм

Зіркова парочка вирушила на відпочинок
Екс-ведуча "Орла і Решки" Настя Івлєєва намагається не афішувати своє особисте життя і майже не показує спільних фото з коханим. При цьому вона вже більше року зустрічається з популярним російським репером Елджеєм, що викликає непідробний інтерес у шанувальників. Своїм новим фото в Instagram ведуча порадувала і заінтригувала фанатів.
Дівчина поділилася рідкісним знімком з коханим - на ньому Настя без макіяжу ніжно обіймає Олексія (справжнє ім'я артиста) за плечі, а той щасливо посміхається.
Фото: Настя Ивлеева і Элджей (instagram.com/_agentgirl_)
Схоже фото Елджей також опублікував на своїй сторінці. Пара явно перебуває на відпочинку в теплих краях, проте ніяких підписів до фото залишати вони не стали.
Фото: Настя Ивлеева і Элджей (instagram.com/sayonaraboy)
Більше того - кілька місяців тому Ивлеева засвітила в мережі обручку, схожу на весільну, а днями виклала відео з аеропорту, під яким написала, що летить в медовий місяць. Розбурхані шанувальники активно гадають, чи не одружилися 28-річна Настя та 24-річний Елджей потайки.
Спільне фото пари набрало більше 1,8 мільйони лайків і тисячі зворушених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/_agentgirl_)
Нагадаємо, схудла Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику.
Раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.
До речі, Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" у смішному відеоролику.