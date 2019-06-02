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Така худенька стала: Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2019 - 13:58
Така худенька стала: Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику
Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)

Деякі шанувальники зізналися, що стурбовані зайвою худорбою ведучої

Відома російська телеведуча, екс-зірка "Орла і Решки" і блогер Настя Івлєєва останнім часом розважала шанувальників, публікуючи різноманітні кумедні відеоролики зі своєю участю. Проте з приходом літа вона вирішила показати, що готова до пляжного сезону і поділилася на своїй сторінці в Instagram гарячим знімком в купальнику.

На фото Настя в чорному бікіні позує у дещо незвичній локації - на сходовому прольоті під'їзду. При цьому ведуча ще й босоніж.

Дівчина загадково нахилила голову і демонструє у всій красі свою помітно схудлу фігуру.

Така худенька стала: Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику

Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)

Підписники знаменитості не змогли пройти повз такої публікації і залишили безліч коментарів. Деякі засипали Івлєєву компліментами, проте інші висловили деяку стурбованість тим, що вона занадто вже схудла.

  • "Схудла капееец( але все одно красуня"
  • "Настя, що ти змінилася ))) давно не бачила - інша ))) красива!"
  • "Настюха, ти так схудла"
  • "У кожної дівчинки повинна бути така фотографія..."
  • "Господи, яка ж ти гарна! Просто така бомба, це незаконно Анастасія В'ячеславівна бути такий а*уенной! Моє серденько заарештовано, як кажуть!"
  • "... Настюшка ти худенька стала, прям тростиночка. Де твої апетитні і шалено красиві форми!?))))"
  • "Боже мій, серце зупинилося"
  • "Настя, ти че-то так схудла, подобаєшся мені=)"
  • "Ти просто вогонь"
  • "Ось це ти схудла до літа"
  • "Згадую перші ефіри Решки .... ох як знатно Настюха схудла"
  • "Ось що значить людина стежить за собою і своїм тілом. Настюшка, так тримати"
  • "Як завжди неперевершена"
  • "Настюшка спека"
  • "Просто ідеальна!!!"
  • "Фігура просто вогонь"

Нагадаємо, схудла Настя Івлєєва перевтілилася в циганку на забавному фото.

Раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.

До речі, Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" у смішному відеоролику.

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Новини України Настя Ивлееваведущаяфигура
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