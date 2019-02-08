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Заборонена в Україні Настя Івлєєва повністю оголилася: пікантне відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2019 - 15:36
Заборонена в Україні Настя Івлєєва повністю оголилася: пікантне відео
Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)

Ведуча зіграла головну роль в серіалі "Туристична поліція"

Відома російська телеведуча, екс-зірка "Орла і Решки" Настя Івлєєва, яку не впустили в Україну і заборонили в'їзд в країну на три роки через  відвідування Криму, розбурхала шанувальників пікантним відео.

У своїх Instаgram-історіях дівчина поділилася гарячим промо-роликом серіалу "Туристична поліція", в якому вона зіграла головну роль.

На перших кадрах відео Настя позує оголеною, хоча там видно лише її силует. Після чого красуня повільно одягається в поліцейську форму. Ролик був опублікований на фан-сторінці зірки.

Відео: (instagram.com/nastyaivleevva)

Прем'єра серіалу запланована на 25 лютого. За словами Насті, вона дуже хвилюється та сподівається, що глядачі оцінять її старання і полюблять новий серіал.

"Серце завмерло! Невже це правда зі мною відбулося, відбувається і буде відбуватися! Головна роль у гумористичному серіалі "Туристична поліція". Мама, я актриса! Не передати словами мій захват і захоплення! Прем'єра 25 лютого! Чекаю цей день все нові роки і дні народження світу! Напевно, коли почнеться, забуду як дихати. Помру, замра, забуду алфавіт! Хвилююся і в той же час мене розпирає гордість за саму себе. Нехай все вийде, нехай вам сподобається і полюбиться! Амінь! Я така щаслива! Мене зараз висадить на мільярд янголят", - писала раніше Івлєєва на своїй сторінці.

Заборонена в Україні Настя Івлєєва повністю оголилася: пікантне відеоФото: Настя Івлєєва на зйомках серіалу (instagram.com/fridaytv)

Шанувальники відзначили, що також з нетерпінням чекають виходу серіалу і впевнені, що Настя зіграла просто чудово.

Нагадаємо, Настя Івлєєва з гумором відреагувала на закиди в незнанні англійської під час зйомок тревел-проекту "Орел і Решка".

Ми також писали, що екс-ведуча "Орла і Решки" Настя Івлєєва шокувала фанів новою зачіскою.

 

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Новини України сериалыведущаяНастя Ивлеева
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