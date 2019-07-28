Наступає мамі на п'яти: дочка Полякової в купальнику зачарувала красою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина продовжує радувати шанувальників яскравими кадрами

Старша дочка Олі Полякової явно пішла в маму, дівчинка дуже на неї схожа обличчям і фігурою, а крім того, також демонструє артистичні дані і займається вокалом. 14-річна Маша вже є досить успішним блогером, а ще вивчає модельну майстерність і регулярно балує своїх шанувальників, яких у неї вже більше 100 тисяч, яскравими кадрами.

Юна красуня опублікувала ефектний знімок, на якому вона зображена біля басейну в ніжно-рожевому бікіні і солом'яному капелюшку, а також чомусь в кросівках. Дівчина присіла біля кромки води в красивій і граціозній позі.

"Ну що ж просто фотки ви не лайкаете, тому все, що вам потрібно, щоб отримати щось з косметики від мене, це просто лайкнути і прокоментувати пост", - зазначила Марія.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Зіркова мама не змогла втриматися і тут же прокоментувала публікацію коханої дочки.

"Дуже красива!!!" - написала Оля Полякова. До речі, вона і сама любителька похвалитися своєю витонченою фігурою в купальнику.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Решта фоловерів з нею погодилися і засипали Машу захопленими компліментами, відзначаючи, як вона схожа на маму.

Ти просто шикарна

Маша красуня

Просто вогонь

Гарне фото

Боже, яка красуня

Красоточка

Яка гарна

Богиня

Дуже схожа на маму

Машунь,ти класна

Машуль,на останніх фото ти стала дуже красиво ,ніжно виходити,,,бути жіночною леді-тобі дуже йде

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, 14-річна дочка Полякової Маша вразила чуттєвими фото у відвертому топі.

Раніше 14-річна Маша Полякова підкорила ультратрендовым образом в короткому топі і велосипедках.