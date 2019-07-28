Наступає мамі на п'яти: дочка Полякової в купальнику зачарувала красою

Дівчина продовжує радувати шанувальників яскравими кадрами
Старша дочка Олі Полякової явно пішла в маму, дівчинка дуже на неї схожа обличчям і фігурою, а крім того, також демонструє артистичні дані і займається вокалом. 14-річна Маша вже є досить успішним блогером, а ще вивчає модельну майстерність і регулярно балує своїх шанувальників, яких у неї вже більше 100 тисяч, яскравими кадрами.
Юна красуня опублікувала ефектний знімок, на якому вона зображена біля басейну в ніжно-рожевому бікіні і солом'яному капелюшку, а також чомусь в кросівках. Дівчина присіла біля кромки води в красивій і граціозній позі.
"Ну що ж просто фотки ви не лайкаете, тому все, що вам потрібно, щоб отримати щось з косметики від мене, це просто лайкнути і прокоментувати пост", - зазначила Марія.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Зіркова мама не змогла втриматися і тут же прокоментувала публікацію коханої дочки.
"Дуже красива!!!" - написала Оля Полякова. До речі, вона і сама любителька похвалитися своєю витонченою фігурою в купальнику.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Решта фоловерів з нею погодилися і засипали Машу захопленими компліментами, відзначаючи, як вона схожа на маму.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, 14-річна дочка Полякової Маша вразила чуттєвими фото у відвертому топі.
Раніше 14-річна Маша Полякова підкорила ультратрендовым образом в короткому топі і велосипедках.