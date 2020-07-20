Справжня україночка: Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча влаштувала яскраве фотосет серед копиць сіна

Леся Нікітюк продовжує вивчати живописні та маловідомі куточки України в рамках авторського тревел-шоу Le Маршрутка. Телеведуча не скупиться і ділиться своїми відкриттями з шанувальниками в мережі, показуючи цікаві місця, які варто відвідати. Зараз вона знаходиться в Карпатах, де також знайшлося безліч колоритних містечок.

Так, Леся побувала в гостях у бойків - етнічної групи українців, що живуть на заході країни і дотримуються давніх традицій. Теледіва приміряла і традиційний бойківський наряд - біле плаття з вишитими плечима довжиною нижче коліна. Цей ефектний етно-лук вона доповнила червоним поясом на талії і такого ж кольору намистом, а також пов'язала на голову зелену хустку.

Задоволена Нікітюк влаштувала колоритну міні-фотосесію прямо в полі серед копиць сіна.

"Не спочивать пішла в снопи....А стала сфотографувалась. .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ", - поділилася ведуча.

Леся Нікітюк покрасувалася в традиційному бойківському вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Атмосферні кадри знайшли відгук у фоловерів Лесі, які тут же охрестили її чаклункою і "справжньою україночкою".

Красуня, Леся!!!

Оце так чаклунка в зеленій хустці

Справжня Україночка!

Леся ти як завжди супер.

Схожа на сучасну Солоху

Сукня, мабуть з льону?

Україночка

Чічка

Красуня

Яка гарна "дивчіна"

В кросах

Леся, вам личить українське вбрання

Гуцулка Леся

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Леся Нікітюк в спортивному луці показала неймовірно мальовниче місце.