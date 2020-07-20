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Справжня україночка: Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі

Понеділок 20 липня 2020 16:31
Справжня україночка: Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Ведуча влаштувала яскраве фотосет серед копиць сіна

Леся Нікітюк продовжує вивчати живописні та маловідомі куточки України в рамках авторського тревел-шоу Le Маршрутка. Телеведуча не скупиться і ділиться своїми відкриттями з шанувальниками в мережі, показуючи цікаві місця, які варто відвідати. Зараз вона знаходиться в Карпатах, де також знайшлося безліч колоритних містечок.

Так, Леся побувала в гостях у бойків - етнічної групи українців, що живуть на заході країни і дотримуються давніх традицій. Теледіва приміряла і традиційний бойківський наряд - біле плаття з вишитими плечима довжиною нижче коліна. Цей ефектний етно-лук вона доповнила червоним поясом на талії і такого ж кольору намистом, а також пов'язала на голову зелену хустку.

Задоволена Нікітюк влаштувала колоритну міні-фотосесію прямо в полі серед копиць сіна.

Справжня україночка: Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі

"Не спочивать пішла в снопи....А стала сфотографувалась. .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ", - поділилася ведуча.

Справжня україночка: Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі

Леся Нікітюк покрасувалася в традиційному бойківському вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Атмосферні кадри знайшли відгук у фоловерів Лесі, які тут же охрестили її чаклункою і "справжньою україночкою".

  • Красуня, Леся!!!
  • Оце так чаклунка в зеленій хустці
  • Справжня Україночка!
  • Леся ти як завжди супер.
  • Схожа на сучасну Солоху
  • Сукня, мабуть з льону?
  • Україночка
  • Чічка
  • Красуня
  • Яка гарна "дивчіна"
  • В кросах
  • Леся, вам личить українське вбрання
  • Гуцулка Леся

Справжня україночка: Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Леся Нікітюк в спортивному луці показала неймовірно мальовниче місце.

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