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Справжня Сирена: MARUV без макіяжу приголомшила радикальною зміною іміджу

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Співачка перефарбувала волосся

MARUV (Анна Корсун) не боїться сміливих експериментів. Її зухвалі латексні образи, відверті танці і яскравий макіяж стали невід'ємною частиною іміджу епатажної співачки. Тільки шанувальники звикли до того, що артистка стала платиновою блондинкою, як вона вирішила знову радикально змінити колір волосся і постала з яскраво-синіми пасмами! Фото в новому іміджі Ганна опублікувала в Instagram.

Зірка позувала зовсім без макіяжу, демонструючи природною красу. Вона вбралася в яскраво-рожеве плаття спортивного стилю з білою окантовкою і контрастною блискавкою на грудях.

"Що ж, тепер я блакитна. Вам подобається мій новий колір волосся від Михайла Рудишина?" - поцікавилася Ганна у шанувальників.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Переважна більшість запевнила, що MARUV личить новий імідж, її порівняли з Мальвіною і навіть популярною співачкою Біллі Айлиш.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Неземна краса. Дуже стильно і смачно. Справжня Сирена
  • Миленька дуже без макіяжу
  • Awwwww який колір! Дуже подобається
  • Краса!
  • Крутяк! Я за експерименти
  • Біллі Айлиш, блін
  • Смурфетта
  • Ух ти, здивувала, я аж Мальвіну згадала
  • Вау, красотуля
  • Мальвіна стайл
  • Що за магія поза Хогвартсом.Твій зовнішності личить будь-який колір волосся

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що MARUV заговорила про материнство і зізналася, чи готова вона до народження дитини. Співачка розповіла, що зараз насолоджується можливостями і безтурботністю.

Раніше зухвала MARUV вразила шанувальників рідкісним незвичайним фото з чоловіком Олександром Корсуном.

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