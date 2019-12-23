Справжня Сирена: MARUV без макіяжу приголомшила радикальною зміною іміджу

MARUV (Анна Корсун) не боїться сміливих експериментів. Її зухвалі латексні образи, відверті танці і яскравий макіяж стали невід'ємною частиною іміджу епатажної співачки. Тільки шанувальники звикли до того, що артистка стала платиновою блондинкою, як вона вирішила знову радикально змінити колір волосся і постала з яскраво-синіми пасмами! Фото в новому іміджі Ганна опублікувала в Instagram.

Зірка позувала зовсім без макіяжу, демонструючи природною красу. Вона вбралася в яскраво-рожеве плаття спортивного стилю з білою окантовкою і контрастною блискавкою на грудях.

"Що ж, тепер я блакитна. Вам подобається мій новий колір волосся від Михайла Рудишина?" - поцікавилася Ганна у шанувальників.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Переважна більшість запевнила, що MARUV личить новий імідж, її порівняли з Мальвіною і навіть популярною співачкою Біллі Айлиш.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Неземна краса. Дуже стильно і смачно. Справжня Сирена

Миленька дуже без макіяжу

Awwwww який колір! Дуже подобається

Краса!

Крутяк! Я за експерименти

Біллі Айлиш, блін

Смурфетта

Ух ти, здивувала, я аж Мальвіну згадала

Вау, красотуля

Мальвіна стайл

Що за магія поза Хогвартсом.Твій зовнішності личить будь-який колір волосся

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Нагадаємо, що MARUV заговорила про материнство і зізналася, чи готова вона до народження дитини. Співачка розповіла, що зараз насолоджується можливостями і безтурботністю.

Раніше зухвала MARUV вразила шанувальників рідкісним незвичайним фото з чоловіком Олександром Корсуном.