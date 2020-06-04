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Справжня Мадонна: вагітна Джамала в ніжному образі розповіла про свою мрію

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 13:32
Справжня Мадонна: вагітна Джамала в ніжному образі розповіла про свою мрію
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки прийшли в захват від неймовірно жіночних кадрів

Співачка Джамала, яка скоро стане мамою вдруге, на карантині була дуже активною - вона влаштовувала онлайн-виступи і прямі ефіри і розповідала шанувальникам про своє життя. Крім того, артистка регулярно влаштовувала домашні фотосети в ефектних образах, доводячи, що вагітна жінка - це дуже красиво. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нову серію кадрів в неймовірно ніжному луці.

Джамала позувала в довгій сукні пудрового відтінку з широкими рукавами, запахом під грудьми і багатошаровим подолом. Артистка знімалася без взуття і з нюдовим макіяжем на обличчі - в цілому образ вийшов дуже жіночний, а вбрання підкреслило вже великий животик знаменитості.

Справжня Мадонна: вагітна Джамала в ніжному образі розповіла про свою мрію

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

У підписі до фото співачка розповіла, про що вона мріє.

"Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти! Мрію про справжнє літо, про подорожі, про те, що скоро всі будуть здорові і поїдуть на море", - поділилася Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери прийшли в захват від таких зворушливих фото і засипали артистку теплими відгуками, порівнявши її з Мадонною.

  • Красуня
  • Як же вам йде. Така жіночна
  • Нехай буде так, як Ви кажете. Ви така прекрасна, ніжна
  • приголомшливі фотографії!
  • Я не могууу, яка ви чудова! Така повітряна і ніжна! Люблю
  • Чудова
  • Яка Ві гарненька, Вам такий стан пасуе будете здорова і щаслива .
  • Сама ніжність!
  • Що день,то гарніша))
  • Справжня Мадонна.
  • Про бооооожеееее, яка ви красива не можу. Джа, залишайтеся такою завжди
  • Нереально красиве фото. Ти просто найкраща "Матуся"

Справжня Мадонна: вагітна Джамала в ніжному образі розповіла про свою мрію

Скріншот коментарів

Раніше Джамала захопила ніжним образом в "квітковому" вбранні і розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві, коли навалюються проблеми.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Джамалаобраз
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