Справжня Мадонна: вагітна Джамала в ніжному образі розповіла про свою мрію

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки прийшли в захват від неймовірно жіночних кадрів

Співачка Джамала, яка скоро стане мамою вдруге, на карантині була дуже активною - вона влаштовувала онлайн-виступи і прямі ефіри і розповідала шанувальникам про своє життя. Крім того, артистка регулярно влаштовувала домашні фотосети в ефектних образах, доводячи, що вагітна жінка - це дуже красиво. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нову серію кадрів в неймовірно ніжному луці.

Джамала позувала в довгій сукні пудрового відтінку з широкими рукавами, запахом під грудьми і багатошаровим подолом. Артистка знімалася без взуття і з нюдовим макіяжем на обличчі - в цілому образ вийшов дуже жіночний, а вбрання підкреслило вже великий животик знаменитості.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

У підписі до фото співачка розповіла, про що вона мріє.

"Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти! Мрію про справжнє літо, про подорожі, про те, що скоро всі будуть здорові і поїдуть на море", - поділилася Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери прийшли в захват від таких зворушливих фото і засипали артистку теплими відгуками, порівнявши її з Мадонною.

Красуня

Як же вам йде. Така жіночна

Нехай буде так, як Ви кажете. Ви така прекрасна, ніжна

приголомшливі фотографії!

Я не могууу, яка ви чудова! Така повітряна і ніжна! Люблю

Чудова

Яка Ві гарненька, Вам такий стан пасуе будете здорова і щаслива .

Сама ніжність!

Що день,то гарніша))

Справжня Мадонна.

Про бооооожеееее, яка ви красива не можу. Джа, залишайтеся такою завжди

Нереально красиве фото. Ти просто найкраща "Матуся"

Скріншот коментарів

Раніше Джамала захопила ніжним образом в "квітковому" вбранні і розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві, коли навалюються проблеми.

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Автор: Марина Настевіч